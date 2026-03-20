Google refuerza su seguridad: así funcionará el nuevo sistema de Android para evitar estafas al instalar aplicaciones

Google ha dado a conocer sus planes para reducir los riesgos asociados a la descarga de aplicaciones sin verificar. El objetivo es prevenir estafas y, al mismo tiempo, permitir que los usuarios avanzados puedan realizar instalaciones de forma segura, aun asumiendo ciertos riesgos.

Las nuevas políticas de Android exigen que los desarrolladores estén verificados para poder distribuir sus aplicaciones dentro del ecosistema, ya sea a través de Play Store, tiendas alternativas o sus propias páginas web.

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No obstante, este cambio contempla una excepción para usuarios avanzados —como desarrolladores o personas con experiencia—, quienes podrán seguir instalando aplicaciones sin verificar.

Para ello, se ha diseñado un flujo avanzado en colaboración con la comunidad, que incorpora medidas destinadas a combatir la coerción, una práctica común en estafas telefónicas en la que los delincuentes presionan a las víctimas para que desactiven las protecciones de Android e instalen aplicaciones maliciosas.

Este proceso requiere que los usuarios activen el modo desarrollador, lo que evita activaciones accidentales o acciones impulsivas con un solo toque. Además, incluye una verificación rápida para comprobar que el usuario no está siendo presionado por un actor malicioso para desactivar las medidas de seguridad, tal como explica Google en el blog de desarrolladores de Android.

Se exigirá que los desarrolladores estén verificados para distribuir aplicaciones en cualquier canal (Play Store, tiendas alternativas o sitios web). Foto: Getty Images

Asimismo, será necesario reiniciar el dispositivo, una medida que interrumpe cualquier acceso remoto o llamada telefónica activa, cortando así la comunicación con posibles estafadores. Después, el usuario deberá autenticarse nuevamente.

El sistema también exige un periodo de espera de un día para verificar la identidad, proceso que puede realizarse mediante un factor biométrico —como la huella dactilar o el reconocimiento facial— o con el PIN de desbloqueo.

Finalmente, tras aceptar una notificación en la que se confirman los riesgos, los usuarios podrán instalar aplicaciones de desarrolladores no verificados. Esta función podrá habilitarse durante un periodo de siete días o de forma indefinida.

Este sistema busca frenar la coerción en estafas, especialmente aquellas en las que delincuentes presionan a las víctimas por teléfono. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este flujo avanzado busca añadir una capa extra de seguridad en un entorno donde las garantías son limitadas y que suele ser aprovechado por estafadores que apelan a la urgencia para manipular a sus víctimas.

Adicionalmente, Google ha informado que trabaja en nuevas cuentas de distribución limitadas y gratuitas, dirigidas a estudiantes y aficionados que desarrollan aplicaciones como parte de su aprendizaje o por interés personal.

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Estas cuentas permitirán compartir aplicaciones con hasta 20 personas, sin necesidad de presentar una identificación oficial ni pagar una cuota de registro.

*Con información de Europa Press