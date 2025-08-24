Este objeto que está en la pared de su casa estaría causando que la conexión wifi sea inestable y lenta

A muchas personas les ha pasado que, mientras trabajan desde casa, estudian, ven películas o escuchan música, han experimentado interrupciones en la conexión wifi. Esto puede generar molestias e incluso incertidumbre al no conocer la causa real del problema. Sin embargo, más allá de una posible falla en el servicio, existe un factor poco considerado que podría estar influyendo: los objetos que rodean el dispositivo.

Si bien es cierto que existen distintas características que pueden mejorar significativamente la señal de internet, estas no siempre resultan efectivas, especialmente cuando hay obstáculos que generan interferencias frecuentes. Un ejemplo claro son los electrodomésticos, que debido a la alta frecuencia que manejan, pueden impedir que la señal se distribuya de manera uniforme por todas las habitaciones del hogar.

Hay elementos que puede ser un obstáculos para la señal wifi. | Foto: Getty Images

Sin embargo, hay un elemento aún más común que puede estar afectando el rendimiento del wifi: los espejos. A simple vista, inofensivos y decorativos, estos objetos pueden convertirse en un verdadero obstáculo para la conectividad.

Según explica el portal Computer Hoy, dichos accesorios reflejan las ondas electromagnéticas emitidas por el router, lo que impide que estas se propaguen con normalidad.

Por su parte, Redes Zone detalla: “Básicamente, la señal va a rebotar y no va a viajar de forma directa a los dispositivos que vaya a conectar. Esto genera interferencias, zonas muertas o lugares en los que resulta difícil conectarte a la red. Puede notar que la velocidad disminuye, que los dispositivos se desconectan continuamente, etc.”

El tamaño y la ubicación del espejo también son factores determinantes. Cuanto más grande sea y más cerca esté del router, mayor será la interferencia. En cambio, si es pequeño y se encuentra a una distancia considerable, su impacto será mucho menor.

“Podemos decir que tener un espejo cerca de dispositivos con wifi es mala idea. Esto es así porque se trata de un objeto que refleja las ondas inalámbricas. Tiene una parte metálica también, lo cual impide que esas ondas pasen con normalidad y provoca que tengan un menor alcance”, agregan en su web.

Los espejos suelen ubicarse en los baños, habitaciones y salas. | Foto: Getty Images

Por todo esto, aspectos tan importantes como la ubicación del router no deben pasarse por alto. Esto cobra aún más relevancia, considerando que muchas de las tareas cotidianas del hogar dependen hoy en día de una buena conexión.