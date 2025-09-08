Preste atención a estas señales porque alguien podría estar usando su cuenta de Netflix sin autorización

Con el crecimiento de las plataformas de streaming, Netflix se han convertido en parte esencial del entretenimiento y el ocio de millones de hogares alrededor del mundo, que encuentran en estas opciones una forma de disfrutar series y películas sin limitaciones.

Sin embargo, el uso indebido de cuentas compartidas o hackeadas es un problema cada vez más frecuente para millones de suscriptores, quienes descubren cambios extraños en sus perfiles y enfrentan el riesgo de que sus credenciales sean robadas.

Esto se debe al aumento de ataques digitales dirigidos a servicios de entretenimiento, que deja en evidencia la existencia de un mercado paralelo en el que las contraseñas se venden a bajo costo, facilitando que desconocidos accedan de manera irregular a las cuentas.

Netflix, como cualquier otra aplicación, se actualiza. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Detectar a tiempo las señales de uso indebido en una cuenta de Netflix es fundamental para frenar problemas mayores. Uno de los primeros indicios suele ser la presencia de perfiles adicionales con nombres extraños, creados sin autorización del titular.

También resulta revelador encontrar en el historial de visualización películas o series que jamás fueron seleccionadas por el usuario, lo que refleja claramente que otra persona está accediendo al servicio.

Otros síntomas comunes incluyen dificultades para iniciar sesión, como mensajes que señalan exceso de dispositivos conectados, lo que sugiere un uso paralelo no permitido. A esto se suman modificaciones en la suscripción o en los métodos de pago que no fueron realizadas por el propietario de la cuenta.

En algunos casos, también se evidencian cambios en las recomendaciones personalizadas, alteraciones en la configuración o la imposibilidad de acceder al contenido en momentos clave, señales inequívocas de que terceros están manipulando la cuenta.

La inteligencia artificial también es utilizada para cometer distintos fraudes. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué hacer si una persona está usando su cuenta de Netflix sin permiso?

Netflix ofrece distintas funciones que permiten recuperar el control de una cuenta comprometida y bloquear accesos no autorizados. Lo primero es ingresar desde un navegador al apartado ‘Cuenta’ o, en caso de no poder hacerlo, utilizar el formulario de asistencia disponible en netflix.com/loginhelp.

Una vez dentro, el primer paso es modificar la contraseña por una clave más segura y exclusiva, evitando repetir combinaciones usadas en otros servicios. Posteriormente, conviene cerrar sesión en todos los dispositivos para desconectar a quienes tuvieran la clave anterior.