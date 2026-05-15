Dian anunció ajustes tecnológicos en el sistema informático: “Contribuyentes podrán visualizar temporalmente saldos pendientes”

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que actualmente adelanta ajustes tecnológicos en su sistema informático para actualizar de manera automática los beneficios asociados a la reducción de intereses y sanciones contemplados en los decretos 1474 y 0240 de 2026.

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“Es importante recordar que el beneficio previsto en los decretos tiene origen en la norma y se garantiza cuando el contribuyente cumple las condiciones establecidas, especialmente en lo relacionado con la oportunidad del pago”, puntualizó la Dian.

La Dian implementa unas actualizaciones a su sistema, por lo cual las personas deben verificar la información que salga relacionada con sus pagos. Foto: Dian

La entidad explicó que algunos contribuyentes que realizaron pagos bajo estas disposiciones podrían visualizar temporalmente saldos pendientes en sus estados de cuenta, situación que, según aclaró la autoridad tributaria, no afecta el derecho al beneficio ni implica el rechazo de los pagos efectuados dentro de los plazos establecidos.

“Mientras culmina el proceso de implementación tecnológica, algunos contribuyentes podrán visualizar temporalmente saldos pendientes en sus estados de cuenta. Esta situación no implica pérdida del beneficio, rechazo del pago ni continuidad del proceso de cobro respecto de las obligaciones canceladas bajo las condiciones previstas en los decretos 1474 y 0240 de 2026″, destacó la Dian.

La entidad realiza la actualización para brindar la información tributaria correcta a cada usuario. Foto: Montaje El País: Agencia 123rf

De acuerdo con la Dian, el beneficio tributario está respaldado por la norma y se mantiene vigente siempre que los contribuyentes hayan cumplido con las condiciones previstas, especialmente en lo relacionado con la oportunidad del pago.

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La entidad señaló que trabaja en la actualización de la información dentro del sistema Muisca, por lo que recomendó a los usuarios verificar que sus pagos hayan sido realizados dentro de los tiempos definidos y esperar a que la información se refleje correctamente en la plataforma.

La aclaración se produce mientras avanza la implementación tecnológica requerida para incorporar automáticamente los alivios tributarios establecidos en los decretos expedidos este año en el marco de las medidas fiscales vigentes.