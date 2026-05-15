SIC endurecería controles para venta de cigarrillos y vapeadores en Colombia: prohibiría exhibición visible

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronunció en la mañana de este 15 de mayo, publicando el proyecto de circular que busca impartir instrucciones para fortalecer la protección de los consumidores frente a la comercialización de cigarrillos, productos de tabaco, derivados, sucedáneos, entre otros.
A través de un comunicado, la entidad invitó a la ciudadanía, gremios, asociaciones, empresas, academia, proveedores, plataformas digitales y demás grupos de interés a conocer y presentar comentarios al proyecto de Circular Externa, mediante el cual se propone derogar las Circulares Externas 005 y 011 de 2012, así como modificar el numeral 2.1.2.4.1. y adicionar el numeral 2.1.2.4.2. al Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Entidad.
Es decir, busca fortalecer la protección de los consumidores y garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la comercialización de cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento. Esto se dará tanto en puntos de venta físicos como en canales electrónicos.
La SIC puso a consideración varios puntos respecto a una posible restricción para estos productos.
- Ahora habrá cambios en la exhibición visible de estos productos. Es decir, estos deberán mantenerse fuera de la vista del público, almacenados en espacios cerrados y no accesibles visualmente desde el exterior.
- También prohíbe el acceso directo del consumidor, las modalidades de autoservicio y el uso de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos.
- Restringen la utilización de imágenes, gráficos y representaciones visuales de estos productos en el comercio electrónico con el fin de evitar mecanismos de promoción indirecta, especialmente frente a niños, niñas y adolescentes.
- También propenden por el fortalecimiento de las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes. Esto mediante la implementación de mecanismos de verificación de mayoría de edad en las ventas realizadas a través de comercio electrónico, incluyendo alertas, filtros tecnológicos, doble validación de identidad y protocolos de entrega con verificación del documento de identidad.
“El proyecto de circular materializa una acción preventiva, clara y orientada a la salvaguarda de los derechos de los consumidores, con especial énfasis en la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes frente a prácticas que puedan facilitar el acceso o la exposición a este tipo de productos“, indicó la SIC.
Finalmente, la SIC invitó a la ciudadanía a participar de este proceso de comentarios. Este proyecto podrá ser consultado a través de los canales institucionales.