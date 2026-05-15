SIC endurecería controles para venta de cigarrillos y vapeadores en Colombia: prohibiría exhibición visible

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronunció en la mañana de este 15 de mayo, publicando el proyecto de circular que busca impartir instrucciones para fortalecer la protección de los consumidores frente a la comercialización de cigarrillos, productos de tabaco, derivados, sucedáneos, entre otros.

Analdex hizo un llamado al Congreso para convocar sesión en la que se apruebe el nuevo régimen sancionatorio aduanero

A través de un comunicado, la entidad invitó a la ciudadanía, gremios, asociaciones, empresas, academia, proveedores, plataformas digitales y demás grupos de interés a conocer y presentar comentarios al proyecto de Circular Externa, mediante el cual se propone derogar las Circulares Externas 005 y 011 de 2012, así como modificar el numeral 2.1.2.4.1. y adicionar el numeral 2.1.2.4.2. al Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Entidad.

La propuesta de la SIC contempla que cigarrillos y vapeadores permanezcan fuera de la vista del público en puntos de venta físicos y plataformas digitales. Foto: 123 RF

Es decir, busca fortalecer la protección de los consumidores y garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la comercialización de cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento. Esto se dará tanto en puntos de venta físicos como en canales electrónicos.

La SIC puso a consideración varios puntos respecto a una posible restricción para estos productos.

Ahora habrá cambios en la exhibición visible de estos productos. Es decir, estos deberán mantenerse fuera de la vista del público, almacenados en espacios cerrados y no accesibles visualmente desde el exterior.

También prohíbe el acceso directo del consumidor, las modalidades de autoservicio y el uso de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos.

Restringen la utilización de imágenes, gráficos y representaciones visuales de estos productos en el comercio electrónico con el fin de evitar mecanismos de promoción indirecta, especialmente frente a niños, niñas y adolescentes.

También propenden por el fortalecimiento de las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes. Esto mediante la implementación de mecanismos de verificación de mayoría de edad en las ventas realizadas a través de comercio electrónico, incluyendo alertas, filtros tecnológicos, doble validación de identidad y protocolos de entrega con verificación del documento de identidad.

Entre las medidas planteadas por la SIC está la prohibición de máquinas dispensadoras y modalidades de autoservicio para productos de tabaco. Foto: Getty Images/iStockphoto

“El proyecto de circular materializa una acción preventiva, clara y orientada a la salvaguarda de los derechos de los consumidores, con especial énfasis en la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes frente a prácticas que puedan facilitar el acceso o la exposición a este tipo de productos“, indicó la SIC.

CEO de Diageo sobre futuro de cara a las elecciones en Colombia: “El consumidor es mucho más resiliente que la política”

Finalmente, la SIC invitó a la ciudadanía a participar de este proceso de comentarios. Este proyecto podrá ser consultado a través de los canales institucionales.