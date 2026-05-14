CEO de Diageo sobre futuro de cara a las elecciones en Colombia: “El consumidor es mucho más resiliente que la política”

Uno de los paneles más importantes del retail y el marketing en Estados Unidos se está llevando a cabo en la Universidad Internacional de la Florida, en la ciudad de Miami.

Inicia el Latin Consumer Summit en Miami: el evento líder en tendencias y oportunidades en América Latina y EE.UU.

El encuentro, que reúne a altos ejecutivos, se convierte en el epicentro del consumo y el comercio minorista latinoamericano y se extiende hasta el 15 de mayo.

Detrás del evento se encuentra Grupo Ohla, actualmente el mayor conglomerado de marketing y ventas de origen latinoamericano, con presencia en 22 mercados, incluyendo Estados Unidos.

El Grupo Ohla organiza el Latin Consumer Summit, que se lleva a cabo en la ciudad de Miami Foto: Grupo ohla

Álvaro Cárdenas, presidente de Diageo para Latinoamérica, participó en el evento e intervino en el panel: “Conozca al nuevo consumidor latinoamericano”, donde trató temas como las perspectivas globales para comprender a un consumidor que ya no se comporta como antes.

El presidente de la compañía británica dedicada a la fabricación y distribución de bebidas alcohólicas, Diageo, habló con Semana sobre el panorama empresarial de cara a las elecciones presidenciales en Colombia.

“Si gana Cepeda, inversionistas van a sacar nuevamente su plata del país”: ​analista de riesgo de EE. UU. hace proyección sobre elecciones en Colombia

“A pesar de los diferentes desafíos que hemos tenido, la industria crece, nuestras marcas crecen, los negocios siguen creciendo y es porque, al final, las compañías tienen que poder crear esa resiliencia para ganar y poder performar en cualquier escenario que nosotros enfrentemos”, dijo Cárdenas.

“Ahora estamos en una situación coyuntural bastante positiva para la región (...) en Latinoamérica está pasando algo que no pasaba hace rato, que está volviendo a traer inversión extranjera, ¿por qué? Porque la inversión que pasaba en Estados Unidos se estaba volviendo muy atractiva por toda la volatilidad que hay globalmente", aseveró el alto cargo de Diageo.

Álvaro Cárdenas, presidente de Diageo para Latinoamérica Foto: Grupo Ohla

Como líder en la región latinoamericana y el Caribe, Cárdenas ve de manera positiva la inversión de empresarios de todo el planeta en la región, así como también resaltó la participación de diferentes compañías en el progreso de diferentes naciones en el hemisferio.

“Mi rol es convencer al CEO de la compañía de que, si hay un dólar para invertir, lo ponga en mi región y yo creo que hoy en día es una conversación mucho más fácil que en el pasado por lo que representa esta región para Diario y para muchas compañías”, aseveró.

Por otro lado, uno de los retos más destacados de la marca tiene que ver con el mundial de fútbol que tendrá lugar en Estados Unidos y México el mes próximo, un reto positivo para la marca, según el presidente de Diageo.

“Latinoamérica es el fútbol, no es donde más socializa, es donde de verdad genera una conexión bien diferente con las marcas y el hecho de que ahí vamos a estar nosotros con nuestras marcas principales, que son Johnnie Walker, Buchanan, Don Julio y Smirnoff. Desde Brasil hasta México lo estamos nosotros de verdad, capitalizando y viendo como una oportunidad gigantesca”, dijo.

El panel se llevó a cabo en la Universidad Internacional de la Florida Foto: Grupo ohla

“Generalmente, la volatilidad era algo que era solamente para mercados emergentes; ahora la volatilidad pasa en cualquier lugar del mundo”, aseveró, refiriéndose a la situación cambiante de los mercados en los últimos años.

“Países más desarrollados como Estados Unidos, como países en Europa, donde el gasto, el consumidor está bajo mucha presión y esa parte del gasto discrecional de la que yo hablaba hace poco en una conferencia, donde el consumidor cada vez ese gasto discrecional es menor”, concluyó.