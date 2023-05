Esta empresa británica de licores anunció nuevo director general para Colombia

La empresa transnacional, productora y comercializadora de licores premium, Diageo, anunció el nombramiento del colombiano, Julián Solarte, como nuevo director general para sus operaciones en el territorio de Colombia.

Solarte es profesional en Administración de Empresas y egresado de la Pontifica Universidad Javeriana de Cali, además de un postgrado en Marketing y Negocios Internacionales, a su vez cuenta con más de 30 años de experiencia en compañías globales como Mondelēz International, Cadbury y Quala, además de haber ocupado posiciones claves en mercados de países como: China, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, y los de la región Andina, incluido Colombia.

Julián Solarte, nuevo director general de Diageo Colombia. - Foto: Diageo

Solarte declaró encontrarse muy entusiasmado de enfrentarse a este nuevo desafío en la empresa de origen británico: “Soy una persona que no le teme a la transformación, me fascinan los retos y estoy completamente seguro de que en Diageo alcanzaremos objetivos ambiciosos. Mi propósito es que la compañía lidere las celebraciones de los colombianos, ofreciendo no solo las mejores experiencias sino, además, extendiendo nuestro mensaje de decisiones responsables en el consumo de alcohol”.

Entre sus labores, Diageo asegura que Solarte llega a su puesto con la ambición de potenciar el e-Commerce, así como también realizar un amplio análisis de las tendencias del mercado para el sector.