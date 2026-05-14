Inicia el Latin Consumer Summit en Miami: el evento líder en tendencias y oportunidades en América Latina y EE.UU.

La Universidad Internacional de la Florida acoge, durante dos días, un importante evento sobre marketing y liderazgo comercial en Latinoamérica y Estados Unidos, en un momento clave en el crecimiento económico de la región.

“Si gana Cepeda, inversionistas van a sacar nuevamente su plata del país”: ​analista de riesgo de EE. UU. hace proyección sobre elecciones en Colombia

Detrás del evento se encuentra Grupo Ohla, actualmente el mayor conglomerado de marketing y ventas de origen latinoamericano, con presencia en 22 mercados, incluyendo Estados Unidos.

“No queríamos que fuera un evento multitudinario que, al intentar reunir a miles de personas, traicionara lo que era más importante para nosotros”, subraya Antonio Monckeberg, director ejecutivo del grupo Ohla.

El resultado es una reunión de 500 ejecutivos selectos, donde el acceso a los ponentes es directo y genuino.

John Price, director ejecutivo de Americas Market Intelligence Foto: Grupo Ohla

La primera jornada comenzó con una perspectiva macro. John Price, director ejecutivo de Americas Market Intelligence, inauguró la conferencia con un análisis titulado “El futuro de las Américas: oportunidades y desafíos”, que incluyó previsiones para los próximos 12 meses.

Price hizo una comparación entre el año 2025 y 2026, sobre todo con los cambios de los cuatro meses, invasión en un país, incertidumbre en Estados Unidos, China y Europa y el cambio en la economía global.

Latin Consumer Summit 2026: “El principal encuentro de liderazgo latino en América”. Estos serán los invitados especiales

Según Price, la región latinoamericana es una región que está expuesta a lo que ocurre afuera, sobre todo por la inversión en el exterior, préstamos internacionales que afectan directamente en el precio de la moneda, el valor del dinero fuera de la región.

Después, intervino Athina Kanioura, CEO para Latinoamérica y Directora Global de Estrategia y Transformación de PepsiCo, quien presentó su visión sobre cómo liderar la próxima era de crecimiento en la región.

Álvaro Cárdenas, presidente de Diageo para Latinoamérica Foto: Grupo Ohla

Seguido a esto, se llevó a cabo uno de los paneles más esperados: “Conozca al nuevo consumidor latinoamericano”, con Álvaro Cárdenas, quien es el presidente de Diageo para Latinoamérica; Gretel Lanner, vicepresidenta regional de Edgewell; y Felipe González, director ejecutivo de Nestlé Colombia.

En el panel se trataron tres perspectivas globales para comprender a un consumidor que ya no se comporta como antes.

En horas de la tarde, Andy Murray, director ejecutivo de BigQuest Advisory, explicará cómo convertir el conocimiento del consumidor en acciones concretas.

Felipe González, director ejecutivo de Nestlé Colombia. Foto: Grupo Ohla

La jornada concluirá con una sesión especial con líderes políticos latinoamericanos que analizarán el futuro estratégico de la región, un tipo de conversación poco común en foros de esta índole.