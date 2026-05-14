Nuevo apagón masivo deja a varias provincias del este de Cuba sin electricidad

El este de Cuba sufrió este jueves un apagón masivo, en medio de la profunda crisis energética que atraviesa la isla y del bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos.

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La empresa eléctrica nacional UNE informó que la desconexión afectó a siete de las quince provincias cubanas. “A las 6:09 a. m. —hora local— ocurrió una caída parcial del sistema desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo”, indicó en una nota informativa difundida en su sitio web.

El Gobierno cubano responsabilizó a Estados Unidos por la situación “particularmente tensa” de la red eléctrica, golpeada por prolongados apagones y la falta de combustible.

“Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que EE. UU. somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible”, denunció el presidente Miguel Díaz-Canel en la red social X.

En varias provincias de Cuba, los apagones se extienden durante jornadas completas por la falta de combustible. Foto: Anadolu via Getty Images

El miércoles, varias decenas de personas protestaron contra los cortes de luz en San Miguel del Padrón, un barrio periférico de La Habana. Algunos manifestantes golpearon ollas y sartenes, informó un residente a AFP.

Durante la noche, habitantes de distintos barrios de la capital también hicieron sonar cacerolas para expresar su cansancio por los constantes cortes eléctricos, según testimonios recopilados por AFP. “¡Prendan las luces!”, gritaban residentes de Playa, un barrio al oeste de La Habana.

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La Habana enfrenta cortes de electricidad que superan las 19 horas diarias, mientras que en varias provincias los apagones duran jornadas completas. De acuerdo con cifras oficiales recopiladas por la AFP, el 65 % del territorio cubano registró cortes simultáneos el martes.

Desde finales de enero, Cuba solo recibió un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo, autorizado para atracar en la isla. Ese suministro alivió la crisis eléctrica únicamente durante abril.

Según cifras oficiales, el 65 % del territorio cubano registró interrupciones simultáneas del servicio eléctrico. Foto: Anadolu via Getty Images

Sin embargo, esas reservas ya “se agotaron”, afirmó el miércoles el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la televisión estatal.

“La situación es muy tensa, el calor sigue aumentando, el efecto del bloqueo sí nos está haciendo mucho daño” porque “seguimos sin recibir combustible”, señaló el ministro.

Estados Unidos atribuye la crisis a la mala gestión económica interna del Gobierno cubano.

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“Es una economía rota y disfuncional, y es imposible cambiarla. Ojalá fuera diferente”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones a Fox News a bordo del Air Force One mientras viajaba con el presidente Trump a China.

“Les daremos una oportunidad. Pero no creo que vaya a ocurrir”, afirmó Rubio, cuyos padres son de origen cubano. “No creo que podamos cambiar el rumbo de Cuba mientras estas personas estén al frente de ese régimen”.

*Con información de AFP.