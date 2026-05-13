Cuba responde a amenazas del gobierno Trump y advierte de un “baño de sangre”

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, advirtió este miércoles que una agresión militar de Estados Unidos contra la isla provocaría una “verdadera catástrofe humanitaria” y un “baño de sangre para ambos países”, en respuesta directa a las declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien el martes afirmó ante el Congreso que Cuba representa una “amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos.

“Una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria, un baño de sangre. Perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que solo apuestan los políticos que no envían a sus hijos y familiares a las guerras”, escribió Rodríguez en redes sociales.

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El canciller agregó que “no existe la menor razón, ni siquiera el menor pretexto, para que una superpotencia como EE. UU. agreda militarmente a una pequeña isla que no representa ninguna amenaza, por la pretensión de unos pocos de cambiar su sistema político o su gobierno”, manifestó.

Bruno Rodríguez, jefe de la diplomacia Cubana. Foto: Getty Images

Las declaraciones de Hegseth se produjeron durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, cuando el congresista republicano Mario Díaz-Balart le preguntó directamente si el gobierno cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Hegseth respondió que sí, en uno de los intercambios más duros de la sesión.

El secretario de Guerra del gobierno Trump detalló que Washington considera “altamente problemático” que “un adversario extranjero use ese tipo de ubicación”, tan cerca de las costas estadounidenses, en referencia al uso de puertos cubanos por parte de buques militares rusos, incluido un submarino de propulsión nuclear.

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La comparecencia derivó en advertencias sobre la creciente cooperación entre Cuba, Rusia y China, así como sobre presuntas actividades de inteligencia y presencia militar extranjera en la isla, situada a unos 150 kilómetros de Florida.

Hegseth retomó así un argumento que el secretario de Estado Marco Rubio había esgrimido la semana anterior, cuando calificó las operaciones de adversarios de EE. UU. en Cuba como una amenaza inaceptable.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Cuba es un peligro para los Estados Unidos. Foto: Getty Images

Las declaraciones del canciller Rodríguez llegan en un contexto de escalada sostenida: desde enero, Washington ha instado a Cuba a abrir su economía y reformar su sistema político, presionando con nuevas sanciones, el bloqueo petrolero que ha impedido casi totalmente la llegada de crudo importado a la isla, y amenazas explícitas de intervención militar.

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El pasado 2 de mayo, Trump afirmó durante un mitin en Florida que tomaría el control de Cuba “casi de inmediato” y que lo haría cuando finalice la guerra contra Irán. Hace quince días, los republicanos del Senado bloquearon una iniciativa demócrata que buscaba limitar los poderes de guerra de Trump sobre Cuba.