Justicia de EE. UU. concede millonaria suma a familia de víctima fatal de avión Boeing 737 MAX

Un jurado estadounidense otorgó el miércoles 49,5 millones de dólares de indemnización a la familia de una joven estadounidense de 24 años que murió en un accidente de un Boeing 737 MAX en 2019.

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La demanda fue presentada por los familiares de Samya Stumo, quien falleció en el accidente de Ethiopian Airlines de marzo de 2019, en el que murieron en total 157 personas.

El jurado de Chicago, luego de una deliberación que se extendió aproximadamente por dos horas, determinó que “el monto total de los daños sufridos por la demandante es de 49,5 millones de dólares”, según lo que indican los documentos.

Boeing 737 MAX (imagen de referencia) Foto: American Airlines

Casi todas las demandas civiles que se han presentado relacionadas con el accidente se habían resuelto extrajudicialmente. Sin embargo, en el caso de Stumo, su familia no logró llegar a un acuerdo con Boeing antes del juicio, que comenzó el lunes.

Stumo murió cuando se dirigía a Kenia para participar en su primera misión con ThinkWell, una organización cuyo objetivo era mejorar el acceso a la atención sanitaria en los continentes de África y Asia.

Pero el avión se estrelló poco después de despegar de Adís Abeba, causando la muerte de todas las personas que se encontraban a bordo.

El accidente de Ethiopian ocurrió unos cuatro meses y medio después de un siniestro de Lion Air en Indonesia.

Los dos accidentes dejaron en total 346 víctimas mortales, lo que avivó el debate en torno a la seguridad en el transporte aéreo. Estos desafortunados casos provocaron arduas investigaciones de gran alcance que dejaron a Boeing bajo la mirada crítica de quienes cuestionan las medidas adoptadas por la empresa con el software de estabilización de los mencionados aviones.

Boeing es una de las empresas de construcción de aeronaves más importantes del mundo. Foto: AP

“Lamentamos profundamente la pérdida” de los familiares de quienes “iban a bordo del vuelo 610 de Lion Air y del vuelo 302 de Ethiopian Airlines”, señaló Boeing en un comunicado.

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Es importante resaltar que ya son varios los incidentes que se han registrado. Por ejemplo, en el año 2024, un avión Boeing 737 MAX 9 de la aerolínea Alaska Airlines sufrió una pérdida en su fuselaje en medio de un vuelo, lo que provocó que la aeronave tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia en Portland. En su interior se encontraban 177 pasajeros y miembros de la tripulación.

Aunque la familia de Samya recibirá la millonaria cifra, seguirá lamentando la partida de su familiar, quien se vio involucrada en uno de los escándalos aeronáuticos más sonados de la historia reciente.

*Con información de AFP.