Todo listo para la nueva edición del Latin Consumer Summit: Así será la reunión de líderes de marketing y ventas

Con especial atención a la evolución del comportamiento del consumidor latino, el 4th Latin Consumer Summit congregará a destacados líderes internacionales del ámbito del retail, el marketing y las ventas los días 14 y 15 de mayo en Miami, Estados Unidos.

Latin Consumer Summit: Exjefes de Estado discuten políticas de negocios, desarrollo y comercio en la región

En su cuarta edición, este evento analizará de qué manera las nuevas preferencias y hábitos de consumo están influyendo en diversas categorías, así como las oportunidades de crecimiento que surgen tanto en América Latina como en el mercado estadounidense.

Organizado por Grupo Ohla junto con Florida International University (FIU), el 4th Latin Consumer Summit está orientado a altos directivos relacionados con el consumo, las ventas y el marketing en Latinoamérica y Estados Unidos, interesados en comprender las tendencias que están definiendo el rumbo de la industria.

Summit Latin América Foto: Grupo Ohla

Entre los temas clave de la edición 2026 destacan ponencias centradas en la transformación del comportamiento del consumidor, estrategias de entrada al mercado de Estados Unidos, el uso de la inteligencia artificial, la incorporación de nuevas tecnologías en el retail, la experiencia en tienda y las innovadoras formas de interacción con el consumidor a través de canales tanto digitales como físicos.

Otro de los atractivos del evento tiene que ver con los speakers confirmados, entre los que se destacan Andy Murray, quien abordará las principales tendencias del retail en Estados Unidos y América Latina, y Jason Goldberg, Chief Commerce Strategy Officer de Publicis Groupe y experto en inteligencia artificial aplicada al comercio y el nuevo consumidor impulsado por IA.

“Enamorando al ‘shopper’ en el punto de venta”: líderes ejecutivos discuten sobre la transformación de la oferta en el mercado actual

Además, el evento contará con altos ejecutivos que analizarán el presente y futuro del consumidor latino, como Álvaro Cárdenas, CEO de Diageo; Gretel Lanner, Sr. Vice President de Edgewell Latinoamérica; Sebastián Mejías, General Manager de Juan Valdez Café; Isaac Mizrahi, Co-President & CEO de Alma; y Álvaro Luque, Presidente de Avocados From Mexico, entre muchos otros.

Como es habitual, la cuarta edición del Latin Consumer Summit incluirá un panel integrado por líderes y exmandatarios de América Latina, quienes reflexionarán sobre el contexto político y económico de la región, así como su repercusión en el ámbito empresarial.

El Summit Latin América tiene lugar en la Universidad Internacional de la Florida Foto: Grupo Ohla

En palabras de Antonio Mönckeberg, CEO de Grupo Ohla, “el Latin Consumer Summit constituye el principal punto de encuentro regional que congrega a altos directivos del retail, las ventas y el consumo, con el objetivo de examinar la evolución de los hábitos de los consumidores, el papel de las nuevas tecnologías y la manera en que la democratización de las comunicaciones está redefiniendo la construcción de las marcas y su vínculo con las personas en la región”.

Asimismo, añadió que “se trata, sin duda, de una cita imprescindible para adelantarse a las tendencias emergentes y transformar el conocimiento del consumidor en estrategias exitosas”.

Latin Consumer Summit es un circuito de eventos que se realiza en América Latina y Estados Unidos, con presencia en Miami, Ciudad de México, Panamá, Bogotá, Lima y Santiago de Chile.

El evento reúne a grandes firmas y empresas a nivel nacional e internacional Foto: Grupo Ohla

Estas instancias permiten profundizar en las tendencias del consumidor en cada mercado, generar conversaciones estratégicas a nivel local y fortalecer la red de ejecutivos que forman parte de esta comunidad regional de retail, marketing y consumo.