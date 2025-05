Altos ejecutivos revelan cómo se conquista al consumidor en medio de un mercado cada vez más “complejo”

“Poner al consumidor en el centro significa hacer cosas que no podemos hacer”, dijo María Cristina Gómez, y aseguró que “cumplir las necesidades aún es difícil, pero es fundamental empezar con lo que ya se tiene, no empezar de cero”, y agregó: “el 80% de los consumidores no son leales, no existe ni siquiera en los matrimonios, cómo va a existir en unas marcas”.