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Histórica movida entre Cuba y EE. UU.: La Habana aceptó oferta de ayuda por US$100 millones en medio de crisis

El gobierno cubano fue enfático en sus necesidades principales.

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María Fernanda Orjuela Espitia

14 de mayo de 2026 a las 5:15 p. m.
Washington formalizó públicamente una propuesta de asistencia mediante un comunicado del Departamento de Estado.
Washington formalizó públicamente una propuesta de asistencia mediante un comunicado del Departamento de Estado. Foto: Getty Images

El gobierno cubano confirmó este 14 de mayo que está dispuesto a recibir y evaluar una oferta de ayuda humanitaria de Estados Unidos valorada en 100 millones de dólares, en medio de la fuerte crisis energética y de abastecimiento que atraviesa la isla.

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El anuncio fue hecho por el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien aseguró a través de X que, por primera vez, Washington formalizó públicamente una propuesta de asistencia mediante un comunicado del Departamento de Estado.

“Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría”, escribió el funcionario cubano, quien además afirmó que las prioridades actuales del país son combustibles, alimentos y medicinas.

En sus declaraciones, Rodríguez también cuestionó lo que calificó como una “incongruencia” de Estados Unidos, señalando que mientras ofrece ayuda humanitaria, mantiene medidas económicas y energéticas que, según Cuba, han agravado la crisis interna. El canciller añadió que esperan que cualquier apoyo esté “libre de maniobras políticas”.

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Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respaldó públicamente la posibilidad de recibir la ayuda y sostuvo que la experiencia del país con cooperación internacional, incluso proveniente de EE. UU., ha sido “amplia y constructiva”.

Díaz-Canel reiteró que el levantamiento o alivio del embargo sería la manera “más fácil y expedita” de aliviar la situación humanitaria que vive la isla, afectada por largos apagones, escasez de combustible y dificultades para acceder a productos básicos.

La oferta estadounidense llega en uno de los momentos más complejos para Cuba en los últimos años. Autoridades y medios internacionales reportaron que el país prácticamente agotó sus reservas de combustible, situación que ha provocado cortes de energía de hasta más de 20 horas en algunas zonas y crecientes tensiones sociales.

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La ayuda sería canalizada a través de la Iglesia Católica y estaría enfocada principalmente en asistencia humanitaria. Aunque inicialmente Cuba había mostrado distancia frente al ofrecimiento, finalmente abrió la puerta a analizarlo formalmente.

El tema también generó reacciones internacionales debido al histórico conflicto político entre ambos países y al endurecimiento reciente de sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump contra la isla.