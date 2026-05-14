Nueva EPS prende las alarmas por falsas redes de intermediación en el cobro de deudas

El agente interventor de la Nueva Eps, Jorge Iván Ospina, quien ingresó recientemente al cargo, tras ser nombrado directamente por el Gobierno Petro, aseguró que se estaría desarrollando una falsa red de intermediación para el cobro de la cartera de la entidad.

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Aseguraron que están haciendo seguimiento actualmente a una firma de abogados que estaría ofreciendo supuestos servicios de intermediación para el cobro de cartera, asegurando de manera irregular contar con contactos al interior de la entidad para “garantizar” resultados.

Jorge Iván Ospina aseguró que algunos particulares estarían usando supuestos contactos dentro de Nueva EPS para ofrecer cobros de cartera. Foto: @Supersalud

“Unos irresponsables señalan ser intermediarios para cobrar comisión por dichos pagos. Sea esta una oportunidad para insistir a todos los proveedores de los servicios de salud que hacen parte de la red de Nueva EPS para que no se dejen engañar de estas voces criminales que afectan la contratación” señaló Ospina.

Tras esta situación la compañía rechazó este tipo de prácticas y también señaló que ningún prestador, proveedor o contratista necesita intermediarios para acceder a sus pagos. La entidad dispone de canales institucionales y procedimientos administrativos formales para la gestión transparente y adecuada de estas obligaciones.

Adicional a ello, aseguraron que “el fraude, la estafa y el tráfico de influencias no tienen cabida en Nueva EPS. Cualquier conducta de corrupción, interna o externa, será denunciada ante las autoridades competentes, y los funcionarios que incurran o se presten para estos actos serán separados de la entidad y enfrentarán las acciones penales correspondientes”.

La entidad pidió a prestadores y proveedores no dejarse engañar por intermediarios que prometen facilitar pagos. Foto: Nueva EPS

Finalmente, detallaron que este control estricto que realiza la EPS es fundamental de la gestión efectiva de la Intervención Especial Administrativa, cuyo objetivo primordial es el saneamiento de la entidad y la garantía de que cada peso se destine correctamente a la prestación del servicio de salud y el cuidado de sus afiliados, bajo un marco de estricta legalidad.

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“La Compañía invita a la ciudadanía a ejercer el control social y a denunciar cualquier irregularidad que atente contra la transparencia y legalidad a través de la Línea Ética de Nueva EPS”, concluyó la entidad en su comunicado.

Nueva EPS advirtió que cualquier caso de fraude o tráfico de influencias será denunciado ante las autoridades. Foto: SEMANA