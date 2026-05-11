Drogas La Rebaja será el nuevo gestor de medicamentos de la Nueva EPS en estos municipios

En medio de la crisis que atraviesa Nueva EPS por las demoras en la entrega de medicamentos, las largas filas de pacientes y los problemas legales que enfrenta, la entidad de salud anunció el 11 de mayo que Drogas La Rebaja comenzará a funcionar como gestor farmacéutico de la EPS en varios municipios del país.

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El agente especial interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, confirmó este lunes 11 de mayo que la colaboración con Drogas La Rebaja tiene como objetivo “fortalecer la entrega oportuna y continua de medicamentos e insumos en salud”.

De acuerdo con el comunicado, la operación empezará el próximo 13 de mayo en Ibagué para afiliados del régimen contributivo que reciben atención en la IPS Viva 1A de la calle 27. Los usuarios podrán reclamar medicamentos en un nuevo punto ubicado en el barrio Magisterio.

Además, confirmó que el modelo llegará a Girardot y Soacha durante las próximas semanas. Según la entidad, cerca de 70.000 afiliados se verían beneficiados con la estrategia: 30.000 en Ibagué, 13.000 en Girardot y otros 27.000 en Soacha.

El anuncio se conoce justo cuando Nueva EPS atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos meses.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo alertó sobre pacientes que han tenido que esperar más de ocho horas en filas para reclamar medicamentos, además de denuncias por escasez de tratamientos y retrasos en la entrega de fórmulas médicas.

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La situación ha generado preocupación entre los usuarios y múltiples cuestionamientos contra la entidad, especialmente porque Nueva EPS es actualmente la EPS con más afiliados en el país.

A la crisis por medicamentos se suma el reciente fallo del Consejo de Estado que suspendió el decreto con el que el Gobierno buscaba trasladar miles de usuarios a Nueva EPS, decisión que volvió a poner la lupa sobre la capacidad de atención de la entidad.

Al mismo tiempo, se supo que la justicia impuso grandes multas a Nueva EPS por no cumplir con sus obligaciones, mientras los usuarios siguen quejándose por los problemas constantes en el servicio.

Pese al panorama, el agente interventor Jorge Iván Ospina aseguró en el comunicado que la entidad continuará trabajando para “dignificar, sanear, capitalizar y transparentar” la EPS, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la salud de millones de afiliados.