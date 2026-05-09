Más de 600 líderes empresariales se reunieron en Medellín para el WOBI on AI & Business Transformation

Con la participación de más de 600 líderes empresariales, se llevó a cabo con gran éxito en el centro de convenciones Plaza Mayor la segunda edición de WOBI on AI & Business Transformation. El encuentro reunió a más de 312 empresas y 23 industrias de la economía, consolidando a la ciudad como el lugar idóneo para debatir sobre la tecnología y su impacto en el sector corporativo.

Martha Lucía Maldonado, Managing Director de WOBI Colombia, destacó durante el evento la evolución acelerada en la adopción de estas tecnologías dentro del tejido empresarial, señalando que “la inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica, sino un motor que está transformando definitivamente la forma en que gestionamos, pensamos y lideramos nuestras organizaciones”.

El encuentro se enfocó en cómo la inteligencia artificial está redefiniendo los procesos productivos y la toma de decisiones estratégicas. Desde la perspectiva pública, la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano, resaltó la importancia de alinear el ecosistema público y privado, subrayando que “Medellín se encuentra a la vanguardia en este sector, impulsando iniciativas de educación y transformación digital de alto impacto como la reciente alianza con Amazon Web Services (AWS) para formar gratis a 30.000 ciudadanos en habilidades de inteligencia artificial y computación en la nube antes de 2027”.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a destacados expertos internacionales y líderes empresariales, quienes compartieron las siguientes perspectivas clave:

Terry Gutiérrez , Managing Director de Tesla para Latinoamérica, quien develó las estrategias de innovación de la compañía en la región y el papel fundamental del liderazgo de alto impacto en el sector de la electromovilidad y la tecnología.

, Managing Director de Tesla para Latinoamérica, quien develó las estrategias de innovación de la compañía en la región y el papel fundamental del liderazgo de alto impacto en el sector de la electromovilidad y la tecnología. Giuseppe Stigliano analizó el nuevo rol del marketing y el emprendimiento en la era digital, enfatizando la centralidad de las estrategias centradas en el cliente y la innovación constante.

analizó el nuevo rol del marketing y el emprendimiento en la era digital, enfatizando la centralidad de las estrategias centradas en el cliente y la innovación constante. Nathan Furr abordó la innovación disruptiva y cómo los líderes deben gestionar la incertidumbre para liderar el cambio cultural en las organizaciones.

abordó la innovación disruptiva y cómo los líderes deben gestionar la incertidumbre para liderar el cambio cultural en las organizaciones. Andrew Mayne, pionero en el desarrollo de prompts en OpenAI, explicó cómo la ingeniería de instrucciones permite a las empresas aprovechar al máximo potencial de los grandes modelos de lenguaje.

El WOBI on AI & Business Transformation, consolida así su papel como espacio clave para el aprendizaje y la conexión entre líderes que buscan responder a los desafíos actuales del management desde una mirada multidisciplinar, ética y estratégica.

Por otra parte, el World Business Forum regresa a la capital colombiana como uno de los eventos más relevantes para líderes empresariales en América Latina, reuniendo a más de 1.300 ejecutivos, empresarios y tomadores de decisiones en torno a las tendencias que están redefiniendo el mundo de los negocios.

El encuentro se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, un escenario emblemático que acogerá a destacados conferencistas internacionales y referentes en liderazgo, innovación y estrategia.

Bajo el concepto "Transcender: construir organizaciones sin límites“, esta edición del foro invita a las organizaciones a ir más allá de la resiliencia, impulsando modelos de negocio capaces de adaptarse de manera disruptiva a los cambios del entorno global. El evento contará con la participación de reconocidos expertos de talla mundial como Francis Ford Coppola, Rita McGrath, Renée Mauborgne, Tricia Wang y Carl Lewis, quienes compartirán herramientas y perspectivas clave sobre estrategia, transformación digital, inteligencia artificial, liderazgo y alto desempeño.