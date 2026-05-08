Aerolínea lanza promoción en tiquetes por celebración del Día de la Madre

Solo por unos días y como un homenaje a las madres, en la celebración de su fecha, que es una de las más dinámicas para el comercio, la aerolínea Satena lanza una campaña a través de la cual las personas podrán adquirir tiquetes a menor precio en destinos y fechas específicas.

Esta empresa del transporte aéreo es de carácter estatal y está adscrita al Ministerio de Defensa. Por ello, se enfoca en la conectividad social y la integración de las regiones más apartadas del país, en las que no existen otras opciones.

Su papel es actuar como un regulador de precios en rutas regionales y alejadas, a partir de un esquema tarifario de pisos y techos.

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Ahora, para el Día de la Madre, activa la campaña que se extenderá desde este 8 de mayo, durante 4 días, hasta el 12 del mismo mes.

Según informa la aerolínea, las promociones serán válidas para vuelos entre julio y septiembre de 2026.

Satena Foto: SATENA

¿A qué destinos?

Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga son algunas de las ciudades de despegue para los vuelos de promoción hacia destinos estratégicos como Arauca, Corozal, Tolú, Yopal, Puerto Asís, Tumaco, Tame, Condoto, Saravena y San José del Guaviare.

El Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena, afirmó que el objetivo es promover la oportunidad de los encuentros familiares en una fecha como la del Día de la Madre. “Nuestro compromiso sigue siendo acercar territorios y facilitar el acceso aéreo en zonas donde volar tiene un impacto social y económico directo”, dijo.

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Así las cosas, la campaña contempla más de 7.000 sillas promocionales distribuidas en 24 trayectos regionales operados por la aerolínea.

Advierten además que la disponibilidad de cupos responde al aumento en la demanda de viajeros hacia destinos intermedios y regiones estratégicas del país durante temporadas vacacionales y fechas de alta movilidad turística y familiar.

Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de SATENA. Foto: SATENA

¿A cómo?

En los días promocionales, las tarifas de tiquetes serán desde 149.850 pesos por trayecto, dependiendo de la ruta, las condiciones tarifarias y el canal de compra.

Finalmente, enfatizaron que el interés de la aerolínea es fortalecer la movilidad regional durante el segundo semestre de 2026 y consolidar su presencia en corredores donde el transporte aéreo impulsa no solo el turismo, sino también el comercio, el acceso a servicios y la integración territorial.

Zuluaga manifestó que “la conectividad regional sigue siendo uno de los grandes motores de integración del país”.

La recomendación de la aerolínea

Los canales de Satena y agencias de viaje son los indicados para verificar las fechas y tarifas, indicó la aerolínea, que, además, recomendó a los viajeros revisar previamente la disponibilidad de cupos y restricciones aplicables para cada trayecto antes de realizar la compra.