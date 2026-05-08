Superservicios se pronuncia tras caso de Canacol Energy: los vigilará para garantizar el suministro de gas

Durante la mañana de este 8 de mayo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se pronunció respecto a la situación que vive actualmente la empresa Canacol Energy, la cual cuenta con varios contratos de suministro de gas. Tras la difícil situación, indicó que hará una vigilancia especial para garantizar el suministro a los colombianos.

Dicha vigilancia será sobre las empresas CNEOG Colombia y CNE Oil & Gas, que son filiales de Canacol, en lo referente a sus actividades de producción y comercialización de gas natural. Dicha actuación busca verificar la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista.

La Superservicios anunció vigilancia especial sobre filiales de Canacol Energy para garantizar la continuidad del suministro de gas natural en Colombia. Foto: Canacol Energy

Además de ello, buscarán realizar el monitoreo constante de condiciones actuales, pues en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia, la Superservicios fortalecerá el seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos suscritos entre Canacol y los comercializadores de gas.

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“El objetivo es asegurar que la ejecución de dichos contratos se ajuste al marco regulatorio vigente, verificando que no existan distorsiones en los precios y garantizando que el flujo de gas pactado llegue a los distribuidores sin contratiempos”, precisó.

CNEOG Colombia y CNE Oil & Gas serán objeto de seguimiento especial por parte de las autoridades tras la situación operativa de Canacol Energy. Foto: Canacol Energy

Finalmente, adelantarán algunas visitas técnicas y coordinación institucional. Esto con el fin de prevenir afectaciones en la entrega del servicio a los usuarios finales y garantizar la eficiencia de la cadena de prestación del servicio de gas natural.

También adelantarán visitas técnicas y actuaciones de seguimiento al agente de producción-comercialización, con el fin de verificar las condiciones operativas, la disponibilidad reportada y las medidas implementadas para garantizar la continuidad y eficiencia en la atención de la demanda de los usuarios finales.

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Además de ello, buscarán una articulación sectorial, a través de una coordinación estrecha con el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el marco de sus competencias, para prevenir afectaciones en la prestación del servicio al usuario final y asegurar su continuidad y eficiencia.