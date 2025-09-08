Suscribirse

Empresas

Ecopetrol se pronunció tras rumor de acercamiento a Canacol Energy: aclaró la información

Esto dijo la empresa petrolera.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 5:02 p. m.
Ecopetrol y Cámara de Comercio de Bogotá inauguran Centro de Innovación para impulsar transformación del sector energético
Ecopetrol se refirió al acuerdo con Canacol. | Foto: NA

Tras varias noticias difundidas respecto a la relación de Canacol y Ecopetrol, la petrolera colombiana expuso un comunicado en el que aclaró la información y la relación con la empresa. Aseguró que durante los últimos días de agosto suscribió un acuerdo de confidencialidad con la productora canadiense de gas Canacol Energy.

Dicho acuerdo se realizó, indicaron, con el objetivo de permitir el intercambio de información entre las partes y bajo las adecuadas protecciones legales, como una práctica normal en el mercado.

“Este acuerdo de confidencialidad, en ningún caso, genera obligaciones vinculantes para las partes en relación con, ni obliga a la compañía a la realización de ninguna acción, gestión o compromiso subsecuente respecto de las operaciones de la Compañía”, indicó Ecopetrol.

Canacol Energy
Canacol Energy suscribió acuerdo con Ecopetrol. | Foto: Canacol Energy

La petrolera también señaló que, en el momento en el que lleven a cabo actividades que sean objeto de revelación al mercado público de valores, la compañía avisará al mercado con la oportunidad y a través de los canales previstos por la normatividad aplicable para la revelación de información en el mercado público de valores.

Contexto: Sube tono del enredo sindical en Ecopetrol. Subdirectiva de la USO interpone denuncia ante Fiscalía. ¿Qué está pasando?

El anuncio se dio en medio de un contexto importante en el sector energético colombiano, dado que el actual Gobierno ha puesto en duda la continuidad de la industria extractiva, y la idea de hacer una transición a fuentes renovables y la necesidad de garantizar autosuficiencia en gas natural.

Por medio de una acción de tutela, una funcionaria de Ecopetrol logró ser restituida en su cargo tras ser despedida de forma arbitraria por Alberto José Vargara.
Ecopetrol. | Foto: guillermo torres-semana

Es fundamental destacar que Canacol Energy cuenta con operaciones destacadas en la costa Caribe, siendo uno de los principales proveedores de gas en el mercado local.

Es por ello que los rumores de un posible acercamiento con Ecopetrol generaron una serie de especulaciones sobre eventuales alianzas estratégicas o adquisiciones en búsqueda de fortalecer la seguridad energética del país.

Pese a ello, la aclaración de la empresa indicó que se está haciendo un proceso exploratorio sin compromisos comerciales inmediatos.

Contexto: “¿Y cuánto de sake importamos?”, le preguntó el exministro Restrepo al presidente Petro tras su imagen apoyándose de un micrófono

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magistrada de la Corte Constitucional desmintió señalamientos de Germán Vargas Lleras sobre supuestos vínculos con el Gobierno

2. Lista oficial de países clasificados al Mundial de 2026: el último se metió tras gol agónico

3. Desarticulan red de explotación sexual en Europa: siete colombianos estarían implicados

4. Murió Juan Ortelli, reconocido periodista y exdirector de Rolling Stone, a los 43 años

5. “Hostigamiento y violencia de género”, la denuncia contra el abogado de Nicolás Petro, por ataques a Day Vásquez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EcopetrolEnergíaCanacol EnergypetroleraPetróleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.