Ecopetrol se pronunció tras rumor de acercamiento a Canacol Energy: aclaró la información

Tras varias noticias difundidas respecto a la relación de Canacol y Ecopetrol, la petrolera colombiana expuso un comunicado en el que aclaró la información y la relación con la empresa. Aseguró que durante los últimos días de agosto suscribió un acuerdo de confidencialidad con la productora canadiense de gas Canacol Energy.

Dicho acuerdo se realizó, indicaron, con el objetivo de permitir el intercambio de información entre las partes y bajo las adecuadas protecciones legales, como una práctica normal en el mercado.

“Este acuerdo de confidencialidad, en ningún caso, genera obligaciones vinculantes para las partes en relación con, ni obliga a la compañía a la realización de ninguna acción, gestión o compromiso subsecuente respecto de las operaciones de la Compañía”, indicó Ecopetrol.

Canacol Energy suscribió acuerdo con Ecopetrol. | Foto: Canacol Energy

La petrolera también señaló que, en el momento en el que lleven a cabo actividades que sean objeto de revelación al mercado público de valores, la compañía avisará al mercado con la oportunidad y a través de los canales previstos por la normatividad aplicable para la revelación de información en el mercado público de valores.

El anuncio se dio en medio de un contexto importante en el sector energético colombiano, dado que el actual Gobierno ha puesto en duda la continuidad de la industria extractiva, y la idea de hacer una transición a fuentes renovables y la necesidad de garantizar autosuficiencia en gas natural.

Ecopetrol. | Foto: guillermo torres-semana

Es fundamental destacar que Canacol Energy cuenta con operaciones destacadas en la costa Caribe, siendo uno de los principales proveedores de gas en el mercado local.

Es por ello que los rumores de un posible acercamiento con Ecopetrol generaron una serie de especulaciones sobre eventuales alianzas estratégicas o adquisiciones en búsqueda de fortalecer la seguridad energética del país.