En medio de un panorama marcado por menor crecimiento económico, incertidumbre regulatoria y dificultades para atraer inversión, el capital privado busca posicionarse como uno de los principales motores de financiamiento para proyectos productivos en Colombia.

Pensionados en fondos privados denuncian dramática situación. Temen que sus mesadas vayan de mal en peor

Así lo plantea un análisis presentado por la Asociación Colombiana de Capital Privado (ColCapital), que además propone una hoja de ruta dirigida al próximo gobierno para fortalecer la inversión y dinamizar sectores estratégicos de la economía.

Según el gremio, la industria de capital privado ya ha movilizado cerca de USD $23.500 millones en Colombia y generado alrededor de 498.000 empleos formales a través de inversiones en más de 2.032 empresas, proyectos y activos distribuidos en 28 departamentos.

El país enfrenta desafíos estructurales como baja productividad, informalidad laboral y falta de estabilidad regulatoria, factores que han limitado el flujo de capital hacia proyectos de largo plazo.

En ese escenario, ColCapital plantea la necesidad de crear condiciones más favorables para canalizar inversión hacia infraestructura, emprendimiento, vivienda y desarrollo empresarial.

Capital privado abre un nuevo canal de inversión entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos

“Con un entorno más predecible y unas reglas del juego más estables es posible movilizar inversiones hacia proyectos que impulsen el crecimiento y generen impacto en las regiones”, señaló Paola García, directora ejecutiva de ColCapital.

El sector inmobiliario sigue siendo uno de los focos de inversión. Foto: Adobe Stock

Uno de los puntos centrales del análisis es el papel del ahorro pensional dentro de la financiación de proyectos productivos. Actualmente, el gremio propone mantener el mínimo del 3% de inversión en proyectos nacionales y ampliar gradualmente ese porcentaje hasta el 5%, utilizando distintos vehículos de inversión especializados.

La organización también propone habilitar mecanismos que permitan una mayor participación de aseguradoras y recursos del Fonpet en inversiones de largo plazo, bajo esquemas enfocados en infraestructura, emprendimiento y activos productivos.

El análisis advierte que Colombia enfrenta una brecha estimada de USD $100.000 millones en infraestructura hacia 2040, una cifra que, según el gremio, requerirá mayores niveles de inversión privada y fortalecimiento de alianzas público-privadas (APP).

Otro de los sectores priorizados es el inmobiliario. ColCapital señala que actualmente existen más de USD $11.900 millones comprometidos en este segmento, con cerca de 68.000 empleos generados.

Sin embargo, el documento alerta sobre la caída en el acceso a vivienda: mientras en 2010 cerca del 17 % de los hogares tenía capacidad de compra, en 2024 la cifra cayó a aproximadamente 8%.

En materia de emprendimiento, el gremio insiste en la necesidad de simplificar regulaciones y fortalecer incentivos para startups y capital emprendedor, con el objetivo de mejorar la competitividad y atraer nuevas inversiones.

Colombia es el país que más ha perdido capacidad de inversión frente a sus vecinos: preocupantes cifras de la economía

Cerca del 43 % de la inversión en capital privado en Colombia se canaliza actualmente a través de vehículos constituidos en el exterior, mientras el restante 57 % opera mediante fondos locales.

Para ColCapital, esto evidencia que el país aún tiene espacio para atraer más recursos si logra ofrecer estabilidad jurídica y mejores condiciones para invertir. El capital privado busca posicionarse no solo como una fuente de financiación, sino como una herramienta para impulsar empleo, infraestructura y desarrollo regional.