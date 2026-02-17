Inversión

Capital privado abre un nuevo canal de inversión entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos

La alianza apunta a estructurar esquemas de coinversión en sectores productivos y tecnológicos

Redacción Economía
17 de febrero de 2026, 3:26 p. m.
Santiago Tamayo y Jassem Al Dhaheri.
Santiago Tamayo y Jassem Al Dhaheri. Foto: Royal Capital

La relación económica entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos empieza a traducirse en movimientos concretos del sector privado.

En medio del proceso de aprobación del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA), firmado por ambos gobiernos en abril de 2024, dos actores del capital familiar anunciaron la creación de un canal directo de coinversión entre las dos regiones.

Se trata de un Memorando de Entendimiento (MoU) firmado entre Santa Maria Investment Group, multi-family office con presencia en Colombia y Estados Unidos, y Royal Capital, firma de gestión de activos con sede en Abu Dhabi.

El acuerdo busca facilitar la movilización de capital privado hacia proyectos en agroindustria, tecnología e infraestructura, bajo un esquema de inversión caso a caso.

A diferencia de los tratados comerciales tradicionales, esta alianza apunta a una ejecución inmediata desde el ámbito empresarial.

Según explicó Santiago Tamayo, CEO de Santa Maria Investment Group y presidente de The Family Office Network (FON), el objetivo es reducir las barreras que históricamente han limitado el flujo de capital entre América Latina y el Golfo, aprovechando la agilidad de los family offices y su visión de largo plazo.

Uno de los focos estratégicos del acuerdo es la seguridad alimentaria, en un contexto en el que Emiratos Árabes Unidos depende en gran medida de importaciones agrícolas.

También se contemplan oportunidades en startups tecnológicas, especialmente en fintech, software y soluciones basadas en inteligencia artificial, así como en proyectos de infraestructura y activos reales.

Aunque el memorando no establece un monto específico de inversión, las partes proyectan que este corredor podría movilizar decenas de millones de dólares en los próximos años.

El modelo combina la capacidad de estructuración internacional de Royal Capital con el conocimiento local y acceso a oportunidades regionales de Santa Maria Investment Group.

El alcance del acuerdo se amplía gracias a la participación de The Family Office Network, red que agrupa a más de 150 family offices en América Latina, lo que posiciona a Colombia como un punto de entrada relevante para el capital privado de Medio Oriente

