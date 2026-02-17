José Macea Gómez: “Los municipios PDET necesitan infraestructura urgente”

SEMANA: ¿Por qué quiere llegar al Senado?

José Macea Gómez (J. G.): Hemos venido con una trayectoria de largo tiempo; estamos en una región donde la pobreza y la desigualdad se perciben muy de cerca, y hemos avanzado como proyecto político. Nos dimos cuenta de que es desde el Senado de la República, desde el centro del país, donde se puede ejercer una verdadera influencia en la solución de este tipo de problemas.

SEMANA: ¿Qué iniciativas ve necesario promover en el Congreso, esas que usted ha visto que no es suficiente hacerles eco desde la región?

J. G.: Se han adelantado algunas iniciativas que aún están a medio camino y requieren mejoras, como la Ley de Competencias, que permitirá a los territorios contar con mayor autonomía y más recursos, brindando mejores oportunidades a las regiones. El departamento de Sucre tiene muchos municipios PDET (bajo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), y ampliar el plazo de estos planes por diez años más representa una oportunidad para equilibrar esta situación.

Además, tenemos el propósito de impulsar iniciativas que contribuyan a reducir el desempleo entre jóvenes y mujeres, y estamos preparando un proyecto de ley que funcione como un “pasaporte de la experiencia” para eliminar las barreras al momento de acceder al empleo.

Clara López quiere representar al progresismo en las elecciones: “Petro no ha dado una señal para decir quién es su candidato”

SEMANA: Esa redistribución de ingresos con la Ley de Competencias afectará las arcas del Gobierno nacional. ¿Qué responde a sus críticos?

J. G.: Debemos contar con un Estado central fuerte que responda por los asuntos fundamentales de la nación, pero el desequilibrio que se ha producido es evidente. Si la Ley de Competencias nos permite destinar recursos a la infraestructura, podremos hacer aportes a muchas áreas que están rezagadas en el país, entre ellas, la construcción de la paz.

SEMANA: En su departamento hay municipios PDET, ¿qué debe hacerse de manera urgente para estos?

J. G.: La infraestructura es fundamental. La guerra ocasionó un desplazamiento que hizo que los municipios quedaran abandonados y su infraestructura deteriorada. Hay que devolverles las vías y rescatar el campo para que sea productivo.

Andrés Gaviria: “El Centro Democrático será el partido más votado en Antioquia”

SEMANA: Hay municipios de Sucre afectados por las inundaciones del frente frío, ¿qué le comunica esto al Gobierno central?

J. G.: Esta es una consecuencia de algo que viene sucediendo hace mucho tiempo: el abandono de las regiones y la imposibilidad de resolver problemas que necesitan inversión. Nuestros cuerpos de agua reciben sedimentación porque hay explotaciones río arriba de minerías ilegales que nunca han sido corregidas. El conflicto armado llevó a miles de ciudadanos a vivir en zonas de alto riesgo y es a estas personas a las que debemos brindarles soluciones de vivienda.

SEMANA: ¿Cuáles cree usted que serán los principales retos del nuevo Congreso?

J. G.: El reto es profundizar la reforma agraria porque los campesinos se han visto obligados a vender sus tierras al no recibir el apoyo necesario. Hay que entregar las tierras prometidas en el Acuerdo de Paz y apoyar a los campesinos en el proceso. Además, la reforma laboral que se hizo en este Gobierno no resuelve los temas de desempleo e informalidad que afectan al país. Sumado a esto, necesitamos una reforma tributaria de carácter territorial para que los municipios tengan autonomía financiera.