Andrés Gaviria: “El Centro Democrático será el partido más votado en Antioquia”

SEMANA: ¿Cuál es su motivación para llegar a la Cámara de Representantes por Antioquia?

Andrés Gaviria (A.G.): Me cansé de ver el nivel de las personas que estaban, no solamente en el Legislativo, sino también en el Ejecutivo, personas que no están preparadas, no son aptas, competentes o idóneas para esos cargos. Después de 15 años viendo candidatos que poco o nada cambiaron, es hora de dar un paso al frente y participar.

SEMANA: En Antioquia su partido, el Centro Democrático, ha sido fuerte. Sin embargo, el movimiento que fundó el alcalde, Creemos, también tiene su lista de candidatos. ¿Cómo ve esa competencia por el voto paisa?

A. G.: En Antioquia habrá una competencia especial a la Cámara entre Creemos y el Centro Democrático y hay un rival que puede ser cierta amenaza, que es Salvación Nacional. Pero nosotros, sin duda, seremos el partido más votado; nosotros hemos sido los opositores del Gobierno de Gustavo Petro desde el día uno. Ahora bien, hay una realidad y es que hay maquinarias muy robustas en zonas donde los votos, literalmente, se cotizan a más de 150 mil pesos.

Clara López quiere representar al progresismo en las elecciones: “Petro no ha dado una señal para decir quién es su candidato”

SEMANA: Si llega al Congreso de la República, ¿cuáles serán sus banderas?

A. G.: Lo primero es buscar que la economía del país sea creciente, próspera y sana, en la que se busque beneficiar a la mayoría de los colombianos. Acá nos han dicho que somos un país con personas ricas y que es a ellos a quienes hay que quitarles para darles a todos; sin embargo, uno no reparte lo que no tiene, Colombia no es un país rico. Nuestro país, ni en su mejor momento, se ha acercado a la mitad de lo que fue Venezuela o de lo que hoy son Brasil o Chile. Mi objetivo es que crezca el número de empresas, que las compañías dejen de morir porque en la actualidad dos de cada cinco no superan los cinco años. Además, velar por que el gasto público sea racional. Las empresas privadas nunca aprueban un presupuesto desfinanciado; entonces, ¿cuál es el motivo para que el Estado sí lo esté haciendo?

Finalmente, propongo una economía en la que se entienda que la creación de riqueza es el único método para salir adelante. Hay que dar confianza jurídica y tributaria y seguridad física en el territorio. Por otro lado, los países ricos en el mundo son los que tienen desarrollada su infraestructura. Colombia puede convertirse en un hub aeroportuario. No se puede olvidar, además, que el departamento de Antioquia ha tenido retrasos en materia de infraestructura.

La estrategia de testigos electorales con la que el CNE busca blindar las elecciones de 2026

SEMANA: ¿El Gobierno Petro hizo que esas demoras en infraestructura en Antioquia empeoraran?

A. G.: En Antioquia hay que pensar en cómo comunicar los tres valles (el de Occidente, Área Metropolitana y el Valle de San Nicolás). Hoy no tenemos un aeropuerto, tenemos un aeródromo colapsado con tres horas de espera para los extranjeros en proceso de migración; los aviones llegan a buscar posición de parqueo y no hay. Es un aeropuerto que lleva 15 años viendo renders sin que se avance. O, por ejemplo, el Tren del Río lleva casi 14 años sin ningún avance, así como la tercera línea del Metro de la 80. El Gobierno hizo que esas demoras empeoraran, pero no son nuevas. Los proyectos deben ser políticas de Estado, no de Gobierno. En materia de energía, Antioquia ha sido un departamento clave para el país que ha permitido que Colombia no tenga un apagón; por eso hay que avanzar en proyectos energéticos y del sector minero, porque nuestro subsuelo está lleno de riquezas.

Andrés Gaviria es el número 106 en la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Antioquia del Centro Democrático. Foto: Cortesía / API

SEMANA: ¿Qué leyes promovería?

A. G.: Tenemos 2.500 leyes en Colombia; creo que ni las personas ni los policías las conocen todas. Hay quienes creen que el congresista es más efectivo mientras más leyes saque; sin embargo, en lo que yo sí me comprometo es en una reforma al sistema impositivo a la hora de pagar impuestos porque se debe simplificar el sistema tributario. El Estado debe hacerle fácil la vida al ciudadano. Nosotros tuvimos una ley antitrámites en la administración de Juan Manuel Santos que no funcionó.

Registraduría responde a polémica sobre posibles firmas “no avaladas” de Abelardo de la Espriella

También es necesario hacer una reforma minera y que se destine un porcentaje del presupuesto a la infraestructura del país, no solo de la mano de las empresas privadas, sino también que el Estado cumpla con los compromisos de entidades como el Invías, que siguen cobrando peajes, aunque abandonaron las vías.

SEMANA: El expresidente Álvaro Uribe ha estado en campaña con los candidatos; también ha visitado los pueblos de Antioquia en repetidas ocasiones durante este periodo. ¿Ese apoyo del exmandatario será suficiente para que el Centro Democrático crezca en el Congreso?

A. G.: Es importante, mas no es suficiente. Uribe es la piedra angular del proyecto y el mayor respaldo que tiene cualquier partido, pero es cierto que las dinámicas y los tiempos han cambiado y que es por eso que se está apostando por una ficha de renovación. Esta es mi primera aspiración porque toda la vida he estado en la empresa privada. Estamos buscando un resultado, no solo que el partido necesita, sino que el país requiere.