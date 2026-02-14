POLÍTICA

La estrategia de testigos electorales con la que el CNE busca blindar las elecciones de 2026

Colombia tendrá por primera vez una plataforma digital en la que todos los testigos electorales podrán reportar en tiempo real lo que pasa en las elecciones.

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 1:48 a. m.
De cara a las elecciones, los miles de testigos electorales podrán buscar proteger los votos de los próximos comicios.
De cara a las elecciones, los miles de testigos electorales podrán buscar proteger los votos de los próximos comicios.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma de testigos electorales en la que, por primera ocasión, todos los partidos, misiones de observación nacional e internacional podrán reportar en tiempo real lo que sucede en las elecciones.

La plataforma se creó mediante una Unión Temporal que se trazó el objetivo de implementar una página web y un aplicativo en el que cada una de las agrupaciones políticas y observadores debe postular a sus testigos y auditores del sistema.

Será mediante ese portal que las agrupaciones inscribirán a sus testigos. Cada lista al Congreso, candidato de consulta interpartidista o partido tiene la potestad de anotar a una persona por mesa, lo que significa que, si esos actores lo desean, podrían tener a un colombiano cuidando cada una de las 126.646 mesas de votación que se instalarán para las elecciones del 8 de marzo y para la primera vuelta presidencial.

Ya las agrupaciones políticas tienen en su poder un usuario especial que les entregó el CNE para que ellos postulen a sus testigos. Esa instancia está cruzando la información suministrada por los partidos con la base de datos de colombianos, para verificar que su identidad sea real, y con los listados de jurados de votación, con el objetivo de asegurarse de que no se presenten funciones duplicadas en las mesas.

Por primera vez, Colombia contará con una plataforma de testigos electorales en la que estos reportarán en tiempo real los movimientos de las elecciones a los partidos, observadores nacionales e internacionales.
Por primera vez, Colombia contará con una plataforma de testigos electorales en la que estos reportarán en tiempo real los movimientos de las elecciones a los partidos, observadores nacionales e internacionales.

Es la primera vez en la que los partidos, coaliciones al Congreso y consultas podrán hacer seguimiento a la tarea de sus testigos en tiempo real, pues estos podrán enviar reportes de la apertura de urnas, de posibles irregularidades que se presenten en el proceso, del escrutinio y hasta tomar fotos de los formularios E-14 para que estos queden reportados en el sistema.

La postulación de testigos está abierta hasta el primero de marzo y el aplicativo, dice el CNE, podría soportar la inscripción de hasta 6 millones de personas. La plataforma también permitirá que los encargados de ejercer esa tarea presenten un QR al llegar a los puestos de votación, código que los policías o soldados que estén custodiando tendrán que escanear con sus celulares para permitirles el acceso.

El 90 por ciento de las mesas del país están vigiladas por policías y el restante 10 por ciento es cuidado por integrantes del Ejército y la Armada. Esos uniformados están recibiendo capacitaciones en el funcionamiento de la plataforma porque serán ellos quienes monitorearán la entrada de los testigos.

Todos los actores (partidos y observadores) tendrán conocimiento de cuántas y cuáles mesas cuentan con presencia de testigos electorales, además de revisar en dónde están aquellas que aún no tienen una persona encargada de ese monitoreo.

Registro como testigo electoral ante el CNE.
Registro como testigo electoral ante el CNE.

Esa Unión Temporal de Actores Electorales cuenta con enlaces territoriales en los 32 departamentos y en ocho municipios Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz), donde están capacitando a las agrupaciones políticas en el manejo de los tableros de monitoreo de información. Cada actor cuenta con su propia clave de acceso.

Hasta el momento, el CNE ha recibido la postulación de 1.841 testigos electorales y las inscripciones están habilitadas hasta el primero de marzo. Las elecciones territoriales de 2023 contaron con 500.000 testigos desplegados en todo el país.

La plataforma es una estrategia que busca dar transparencia al proceso electoral. Entretanto, la Registraduría informó que por primera vez abrirá el código fuente de la plataforma de conteo de votos para que los actores políticos puedan auditar, en vivo, la transparencia del proceso.

Agrupaciones políticas como el Mira y el Pacto Histórico ya han anunciado la inscripción de miles de testigos electorales, con los que buscan proteger sus votos durante las jornadas electorales que se llevarán a cabo durante 2026.

