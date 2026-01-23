Revelan el megasalario de Miguel Borja en Al Wasl de Emiratos Árabes: se despediría de la selección, pero arreglaría su vida

Otra de las novelas del mercado de pases que llegó a su fin. Luego de su salida de River Plate, todo estaba encaminado a que Miguel Ángel Borja firmara un nuevo contrato con el Cruz Azul de México, pero el trato se fue al piso en días pasados por unos incumplimientos y demoras en las cláusulas que el delantero no aceptó.

Inmediatamente, Miguel Ángel Borja no se quedó quieto, habló con Al Wasl, le mandaron un avión privado y en cuestión de horas ya tenía el contrato firmado. Este viernes, 2 de enero de 2026, el equipo de Emiratos Árabes Unidos con sede en Dubái confirmó al delantero cordobés como su nuevo refuerzo.

Más exactamente, todo se fue al piso en México el pasado jueves 22 de enero. Cruz Azul tenía acuerdos verbales con Miguel Ángel Borja y, pese al esfuerzo del club mexicano, el atacante no tuvo más paciencia y se cansó de los inconvenientes sin solución y partió hacia el Medio Oriente a firmar con uno de los clubes más reconocidos de Emiratos Árabes.

El colombiano ya tiene equipo y busca ritmo para ser convocado para el Mundial. Foto: X Al Wasl

Desde principios de este 2026, la prensa mexicana reportó que Miguel Borja hacía trabajos competitivos con Cruz Azul y se trataba de uno de los fichajes que más estaba generando expectativa en la Liga MX. De un momento a otro todo se cayó y ahora también se aleja de la Selección Colombia en esta recta final hacia el Mundial 2026.

Mega salario de Miguel Borja en el Al Wasl

Miguel Borja está valorado en 2 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt y ahora empieza su aventura en una de las ligas más exóticas del mundo. Lo hace luego de su último paso por River Plate de Argentina, donde fue bastante criticado en el tramo final con Marcelo Gallardo. Tendrá un salario de lujo.

Según el periodista César Augusto Londoño, Miguel Ángel Borja tendrá un salario de 2.5 millones de dólares por temporada en el fútbol de Emiratos Árabes, es decir, unos 9.000 millones de pesos colombianos anuales. Algo más de 700 millones de pesos al mes.

Pantallazo X: @cesaralo Foto: Pantallazo X: @cesaralo

Es un paso más en su carrera, donde prioriza su vida personal, más allá de que se hace casi imposible que lo llamen a la Selección Colombia. Su trayectoria muestra clubes como Palmeiras, Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Gremio de Brasil, Livorno de Italia, Santa Fe y Olimpo de Argentina. Borja ganó la Copa Libertadores 2016 y la Copa Sudamericana 2015.