Revelan el megasalario de Miguel Borja en Al Wasl de Emiratos Árabes: se despediría de la selección, pero arreglaría su vida

Miguel Ángel Borja no pudo firmar con el Cruz Azul de México y ya fue oficializado en Dubái.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

24 de enero de 2026, 12:14 a. m.
El colombiano ya tiene equipo en el Medio Oriente.
El colombiano ya tiene equipo en el Medio Oriente.

Otra de las novelas del mercado de pases que llegó a su fin. Luego de su salida de River Plate, todo estaba encaminado a que Miguel Ángel Borja firmara un nuevo contrato con el Cruz Azul de México, pero el trato se fue al piso en días pasados por unos incumplimientos y demoras en las cláusulas que el delantero no aceptó.

Inmediatamente, Miguel Ángel Borja no se quedó quieto, habló con Al Wasl, le mandaron un avión privado y en cuestión de horas ya tenía el contrato firmado. Este viernes, 2 de enero de 2026, el equipo de Emiratos Árabes Unidos con sede en Dubái confirmó al delantero cordobés como su nuevo refuerzo.

Más exactamente, todo se fue al piso en México el pasado jueves 22 de enero. Cruz Azul tenía acuerdos verbales con Miguel Ángel Borja y, pese al esfuerzo del club mexicano, el atacante no tuvo más paciencia y se cansó de los inconvenientes sin solución y partió hacia el Medio Oriente a firmar con uno de los clubes más reconocidos de Emiratos Árabes.

Miguel Ángel Borja
El colombiano ya tiene equipo y busca ritmo para ser convocado para el Mundial. Foto: X Al Wasl

Desde principios de este 2026, la prensa mexicana reportó que Miguel Borja hacía trabajos competitivos con Cruz Azul y se trataba de uno de los fichajes que más estaba generando expectativa en la Liga MX. De un momento a otro todo se cayó y ahora también se aleja de la Selección Colombia en esta recta final hacia el Mundial 2026.

Pantallazo X: @cesaralo

