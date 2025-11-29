River Plate ignora a Miguel Borja: Gallardo no lo quiso más y Juanfer Quintero lo despidió

Le llegó la hora a Miguel Ángel Borja para buscar otro aire en su carrera deportiva. Luego de más de dos años en River Plate, el ‘Colibrí’ le dice adiós a la disciplina del club ‘Millonario’ y se concentra para continuar en el exterior. El atacante cordobés se despide de la ‘Banda Cruzada’ y prioriza una forma de contrato en otra Liga de América para intentar volver a la Selección Colombia.

Borja se despide de River Plate tras 62 goles en 159 partidos jugados y firmando grandes actuaciones y definiciones que en algún momento lo tuvieron bien valorado en el cuerpo técnico y en la titular. Lastimosamente, tras la vuelta de Marcelo Gallardo como DT, Miguel Ángel fue destinado a la suplencia y sumó pocos minutos desde la alternativa en el ataque.

Lo que era inminente ya es oficial y River Plate lo hizo público en las redes sociales. Miguel Ángel Borja se despide y ahora busca un mejor panorama para su carrera deportiva. Se cree que el fútbol mexicano ‘pica en punta’ como su nuevo destino, aunque no se descarta algo desde la MLS de Estados Unidos, Brasil o la misma Argentina.

Miguel Ángel Borja, colombiano al servicio de River Plate. | Foto: Getty Images

“Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!“, oficializó River Plate en la red social X. Apenas se enteró de lo sucedido, Juan Fernando Quintero alzó su voz y le dejó un sentido mensaje a su colega colombiano.

Pantallazo X: @RiverPlate | Foto: Pantallazo X: @RiverPlate

El mensaje de Juanfer Quintero a Borja tras la oficialización de River Plate

En una historia en la red social Instagram, Juan Fernando Quintero se pronunció y despidió a Miguel Ángel Borja del club ‘Millonario’. Le dice que siempre serán familia, lo quiere mucho y le desea lo mejor. “Hermano Migueluchi”, agregó el 10 de River Plate.

Pantallazo X: @juanferquinterop | Foto: Pantallazo X: @juanferquinterop

Antes de firmar con River, Miguel Borja había construido un gran recorrido en su carrera que incluso data un paso por el Livorno de Italia. Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Olimpo de Argentina, Santa Fe, Atlético Nacional, Palmeiras, Junior y Gremio hacen parte de su hoja de vida.