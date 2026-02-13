Experto lanzó preocupante advertencia sobre el aumento de estafas con inteligencia artificial: “Serán cada vez más elaboradas”

Una de las situaciones que más preocupa a los usuarios frente al avance de la tecnología y la inteligencia artificial (IA) son las estafas: engaños diseñados para manipular a las personas y obtener dinero, información personal o acceso a sus cuentas. Estas prácticas se han vuelto cada vez más sofisticadas, combinando técnicas de ingeniería social, suplantación de identidad e incluso herramientas basadas en IA.

Ante esto, el experto en seguridad y DFIR & Threat Hunting Manager en Thales, David Conde, según lo reseñado por Eleconomista.com, reveló que en los próximos dos o tres años, prevé un incremento significativo de las estafas en línea. Este panorama, según sus declaraciones, responde a que “la IA ha bajado el umbral técnico necesario para orquestar un ataque, lo que significa que hay más posibles delincuentes”.

El incremento de usuarios en internet y el uso masivo de dispositivos digitales amplían las oportunidades para los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

Según el experto, el principal impulso detrás de estas estafas continúa siendo la obtención de ganancias económicas, ya que el lucro es uno de los mayores incentivos para los delincuentes digitales. Explica que, aunque antes diseñar una página web o un mensaje fraudulento exigía conocimientos técnicos específicos, el auge de la inteligencia artificial ha simplificado estos procesos, facilitando que prácticamente cualquier persona pueda ejecutar este tipo de engaños.

Así usan los estafadores la inteligencia artificial para robar tu identidad y tu dinero. Foto: Getty Images

“Un atacante puede pedir a una IA que genere un PDF con apariencia de factura de una compañía aseguradora reconocida, pero que en realidad contenga un malware destinado a robar datos del ordenador donde se abra. Automáticamente te crea un correo con un adjunto malicioso que roba los datos”, precisó Conde.

Sin embargo, lo que más preocupa, según el experto, es que “Conforme evolucionan las plataformas de inteligencia artificial, las estafas serán cada vez más elaboradas”.

Frente a este panorama, la prevención se convierte en un elemento clave. El experto aconseja mantener los dispositivos actualizados, habilitar la autenticación en varios pasos y actuar con cautela ante correos inesperados o con contenidos sospechosos. En ese contexto, Conde advierte que el escenario será cada vez más complejo, pues anticipa que “habrá más estafas y cada vez más elaboradas”.