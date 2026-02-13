Tecnología

Experto lanzó preocupante advertencia sobre el aumento de estafas con inteligencia artificial: “Serán cada vez más elaboradas”

Estos fraudes se han sofisticado, integrando ingeniería social, suplantación de identidad y herramientas de inteligencia artificial.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
13 de febrero de 2026, 12:49 p. m.
Ciberdelincuentes usan IA para crear malware y estafa.
Ciberdelincuentes usan IA para crear malware y estafa. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Una de las situaciones que más preocupa a los usuarios frente al avance de la tecnología y la inteligencia artificial (IA) son las estafas: engaños diseñados para manipular a las personas y obtener dinero, información personal o acceso a sus cuentas. Estas prácticas se han vuelto cada vez más sofisticadas, combinando técnicas de ingeniería social, suplantación de identidad e incluso herramientas basadas en IA.

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

Ante esto, el experto en seguridad y DFIR & Threat Hunting Manager en Thales, David Conde, según lo reseñado por Eleconomista.com, reveló que en los próximos dos o tres años, prevé un incremento significativo de las estafas en línea. Este panorama, según sus declaraciones, responde a que “la IA ha bajado el umbral técnico necesario para orquestar un ataque, lo que significa que hay más posibles delincuentes”.

El incremento de usuarios en internet y el uso masivo de dispositivos digitales amplían las oportunidades para los ciberdelincuentes.
El incremento de usuarios en internet y el uso masivo de dispositivos digitales amplían las oportunidades para los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

Según el experto, el principal impulso detrás de estas estafas continúa siendo la obtención de ganancias económicas, ya que el lucro es uno de los mayores incentivos para los delincuentes digitales. Explica que, aunque antes diseñar una página web o un mensaje fraudulento exigía conocimientos técnicos específicos, el auge de la inteligencia artificial ha simplificado estos procesos, facilitando que prácticamente cualquier persona pueda ejecutar este tipo de engaños.

Así usan los estafadores la inteligencia artificial para robar tu identidad y tu dinero.
Así usan los estafadores la inteligencia artificial para robar tu identidad y tu dinero. Foto: Getty Images

“Un atacante puede pedir a una IA que genere un PDF con apariencia de factura de una compañía aseguradora reconocida, pero que en realidad contenga un malware destinado a robar datos del ordenador donde se abra. Automáticamente te crea un correo con un adjunto malicioso que roba los datos”, precisó Conde.

Tecnología

Expertos alertan sobre el regreso de peligrosa modalidad de estafa que afecta a quienes venden a través de redes sociales

Tecnología

Google apuesta por la inteligencia artificial para transformar los documentos en Gmail: así funcionarían sus nuevas herramientas

Tecnología

¿Adiós al extractor tradicional? La nueva tecnología con menos ruido y mayor ahorro energético que busca transformar la cocina

Tecnología

Nuevo lanzamiento de SpaceX: Crew-12 despega con éxito en histórica misión para la exploración orbital

Tecnología

Nasa comparte impresionante hallazgo del 3I/ATLAS “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Tecnología

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

Tecnología

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

Tecnología

Descubren fósil de una gigantesca especie terrestre que habría cruzado continentes hace millones de años

Tecnología

El peligroso descuido en cajeros automáticos que podría permitir a los delincuentes vaciar sus cuentas bancarias

Tecnología

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

Sin embargo, lo que más preocupa, según el experto, es que “Conforme evolucionan las plataformas de inteligencia artificial, las estafas serán cada vez más elaboradas”.

Expertos alertan sobre el regreso de peligrosa modalidad de estafa que afecta a quienes venden a través de redes sociales

Frente a este panorama, la prevención se convierte en un elemento clave. El experto aconseja mantener los dispositivos actualizados, habilitar la autenticación en varios pasos y actuar con cautela ante correos inesperados o con contenidos sospechosos. En ese contexto, Conde advierte que el escenario será cada vez más complejo, pues anticipa que “habrá más estafas y cada vez más elaboradas”.

Más de Tecnología

Ciberdelincuentes usan IA para crear malware y estafa.

Experto lanzó preocupante advertencia sobre el aumento de estafas con inteligencia artificial: “Serán cada vez más elaboradas”

Expertos y autoridades mantienen encendidas las alarmas frente a estas amenazas.

Expertos alertan sobre el regreso de peligrosa modalidad de estafa que afecta a quienes venden a través de redes sociales

Las contraseñas quedan atrás: Gmail ahora permite iniciar sesión con passkeys.

Google apuesta por la inteligencia artificial para transformar los documentos en Gmail: así funcionarían sus nuevas herramientas

Esta combinación permite optimizar el espacio al eliminar la campana instalada en el techo y ofrecer un estilo más limpio y minimalista.

¿Adiós al extractor tradicional? La nueva tecnología con menos ruido y mayor ahorro energético que busca transformar la cocina

Un cohete SpaceX Falcon 9 con la nave espacial Dragon de la compañía en la parte superior se lanza desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 para la misión Crew-12 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida el 13 de febrero de 2026.

Nuevo lanzamiento de SpaceX: Crew-12 despega con éxito en histórica misión para la exploración orbital

El análisis infrarrojo confirmó la presencia de moléculas asociadas a procesos prebióticos.

Nasa comparte impresionante hallazgo del 3I/ATLAS “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Las regletas revolucionaron la manera de conectar aparatos eléctricos en casa.

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

Al eliminar o ignorar estas aplicaciones, se pierde la oportunidad de detectar a tiempo problemas que podrían comprometer la vida útil del equipo y reducir su eficiencia con el paso del tiempo.

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

El recorrido habría ocurrido cuando la Tierra vivía uno de los climas más extremos de su pasado y los continentes aún estaban conectados por rutas hoy inimaginables.

Descubren fósil de una gigantesca especie terrestre que habría cruzado continentes hace millones de años

Descubren un extraño orden de planetas que contradice los modelos clásicos.

Un mundo rocoso descubierto por científicos en los confines del sistema solar reabre el debate sobre el origen de los planetas

Noticias Destacadas