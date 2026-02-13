Tecnología

Expertos alertan sobre el regreso de peligrosa modalidad de estafa que afecta a quienes venden a través de redes sociales

Aunque no es una práctica nueva, ha sido adaptada nuevamente por delincuentes para afectar especialmente a quienes venden productos o servicios en plataformas digitales.

Redacción Tecnología
13 de febrero de 2026, 12:32 p. m.
Expertos y autoridades mantienen encendidas las alarmas frente a estas amenazas Foto: Getty Images

Una de las principales preocupaciones en la era digital es el aumento de las modalidades de estafa que utilizan los ciberdelincuentes para robar datos personales y dinero de cuentas bancarias. Su capacidad para engañar les permite actuar sin que muchas víctimas se den cuenta de que están siendo estafadas hasta que ya es demasiado tarde.

Este panorama mantiene en alerta a expertos y autoridades, que advierten constantemente sobre los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos. Recientemente, la Policía Nacional de Colombia emitió una advertencia sobre una modalidad de fraude digital relacionada con compras y ventas a través de redes sociales y platafor mas en línea.

Según el comunicado oficial, se trata del llamado “cheque sin fondos”, una práctica que aprovecha los tiempos del sistema financiero para generar una falsa sensación de pago. En este esquema, el estafador consigna un cheque en la cuenta de la víctima. El banco notifica el ingreso del título valor, lo que puede interpretarse como una confirmación del pago. Sin embargo, el dinero no queda disponible de inmediato, ya que debe cumplir un proceso de verificación o canje.

Esta es una nueva modalidad de fraude que estarían usando los delincuentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

El problema aparece días después, cuando la entidad financiera informa que el cheque no tiene fondos suficientes y, por lo tanto, no puede hacerse efectivo. Para ese momento, en muchos casos, el vendedor ya ha entregado o enviado el producto, quedando sin la mercancía y sin el dinero.

Google apuesta por la inteligencia artificial para transformar los documentos en Gmail: así funcionarían sus nuevas herramientas

¿Adiós al extractor tradicional? La nueva tecnología con menos ruido y mayor ahorro energético que busca transformar la cocina

Nuevo lanzamiento de SpaceX: Crew-12 despega con éxito en histórica misión para la exploración orbital

Nasa comparte impresionante hallazgo del 3I/ATLAS “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

Descubren fósil de una gigantesca especie terrestre que habría cruzado continentes hace millones de años

El peligroso descuido en cajeros automáticos que podría permitir a los delincuentes vaciar sus cuentas bancarias

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

Agencia Nacional de Tierras denuncia cobros ilegales en 25 departamentos del país: alerta sobre suplantación de funcionarios

Si al descolgar el celular escucha este sonido, no hable y corte la llamada de una vez porque están intentando estafarlo

Aunque esta modalidad no es nueva, ha sido retomada y adaptada por los delincuentes para afectar especialmente a quienes venden productos o servicios por redes sociales. Las cifras reflejan la magnitud del problema.

“En 2025 se realizaron 62 capturas por el delito de estafa, mientras que en lo corrido de 2026 se han efectuado 5 capturas, en cuanto a estas modalidades específicas, durante 2025 se reportaron 7.584 casos, y en lo corrido de 2026 se han registrado 168 casos”, explican.

Además, las autoridades alertaron sobre otra estrategia conocida como “falso Nequi”. En este caso, el delincuente envía un comprobante digital alterado que simula una transferencia exitosa. Si la víctima no verifica directamente con la entidad financiera que el dinero fue efectivamente recibido, puede entregar la mercancía sin haber obtenido el pago real.

Expertos y autoridades mantienen encendidas las alarmas frente a estas amenazas. Foto: Getty Images

Para evitar caer en este tipo de fraudes, la Policía recomienda comprobar siempre con el banco que el dinero esté abonado y disponible antes de entregar un bien o prestar un servicio. También aconseja no confiar únicamente en comprobantes digitales, evitar despachos durante fines de semana o festivos sin confirmación bancaria y, en el caso de productos de alto valor, preferir encuentros presenciales en lugares seguros.

Finalmente, las autoridades insisten en denunciar cualquier irregularidad a la línea 123 o ante la Fiscalía y en adoptar medidas de autoprotección para resguardar la información y las cuentas bancarias frente a posibles ataques informáticos.

