Si al descolgar el celular escucha este sonido, no hable y corte la llamada de una vez porque están intentando estafarlo

Seguramente, usted es de los usuarios que, a lo largo del día, recibe múltiples llamadas de números desconocidos. Esto puede generar curiosidad por saber quién se encuentra al otro lado de la línea. Muchas veces se responde por interés, esperando comunicarse con alguien importante, o simplemente pensando que se trata de un asunto urgente. Sin embargo, justamente esta curiosidad es lo que los delincuentes aprovechan para estafarlo.

Un aspecto que puede generar sospecha es recibir repetidamente varias llamadas del mismo número o de números diferentes de manera insistente. A esto se le conoce como llamadas spam. En ocasiones, estas llamadas solo buscan vender algún producto o servicio, pero también son empleadas por criminales para cometer fraudes.

Según Kaspersky, las llamadas spam son comunicaciones no solicitadas que buscan obtener dinero o información personal, a menudo mediante suplantación de identidad o mensajes automáticos. Con el aumento del uso de teléfonos inteligentes, este tipo de comunicaciones se ha vuelto cada vez más frecuente y problemático.

Las llamadas comerciales pueden ser repetitivas. Foto: Getty Images

Sonidos en una llamada que pueden alertarlo sobre una posible estafa y fraude

Las llamadas no deseadas pueden ocurrir incluso si usted es cuidadoso con su teléfono y su información en línea. Pueden originarse por suscripciones, formularios completados, malware que roba datos, compra de información por parte de estafadores o llamadas completamente aleatorias. Evitarlas es importante, ya que disminuye el riesgo de fraudes como phishing, seguimiento del teléfono o robo de identidad. Menos llamadas no deseadas significa menos posibilidades de ser víctima de estos delitos.

Uno de los métodos para identificar llamadas spam tiene que ver con los sonidos y voces que se perciben al descolgar el teléfono. Al contestar, es común notar:

Voces robóticas o mensajes pregrabados.

Personas que intentan sonar muy oficiales, pero con pausas extrañas o silencios momentáneos.

Automatización diseñada para registrar su reacción o confirmar que el número es válido.

Además, estas llamadas suelen provenir de números desconocidos, con prefijos internacionales o números que cambian constantemente.

Las llamadas spam provienen de ciberdelincuentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los ciberdelincuentes actuales son muy astutos y se apoyan en la tecnología para actuar sin ser detectados, lo que hace que identificar una estafa no siempre sea sencillo. Sin embargo, reconocer estas señales es un primer paso clave. Asimismo, si le solicitan información personal o sensible que solo a usted le incumbe, esto debe considerarse una alarma.

En estos casos, lo más recomendable es no continuar la conversación y colgar inmediatamente, evitando así exponer sus datos o caer en situaciones peligrosas.