Hackers aseguran haber robado datos de popular página de contenido para adultos: esto puede suceder con los usuarios

La posible filtración de correos y registros de actividad generó preocupación entre usuarios de un popular sitio de suscripción.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

26 de diciembre de 2025, 8:53 p. m.
Una base de datos de gran tamaño estaría circulando tras un presunto acceso no autorizado a información de usuarios.
Una base de datos de gran tamaño estaría circulando tras un presunto acceso no autorizado a información de usuarios.

Una nueva alerta de seguridad sacudió a Pornhub, una de las plataformas de contenido para adultos más conocidas del mundo, pues un grupo de hackers afirmó haber accedido a una enorme cantidad de información asociada a cuentas premium, lo que encendió las alarmas entre millones de usuarios que ahora temen por la privacidad de su actividad en línea.

Según los atacantes, el material obtenido incluye datos acumulados durante varios años y podría ser usado para presionar o intimidar a las personas afectadas, sin embargo, la empresa afectada emitió un comunicado sobre lo que puede suceder con los datos “hackeados”.

Qué información dicen tener los atacantes

El grupo conocido como ShinyHunters aseguró haber reunido más de 200 millones de registros vinculados a la actividad de usuarios de una versión paga del sitio.

Entre los datos mencionados se encontrarían búsquedas realizadas, videos reproducidos, descargas, correos electrónicos y referencias de ubicación aproximada.

Correos electrónicos y referencias de ubicación estarían entre los elementos mencionados por el grupo responsable del ataque.
La filtración denunciada incluiría datos recopilados durante varios años y almacenados en un archivo de gran tamaño.

De acuerdo con sus declaraciones, todo ese contenido estaría concentrado en un archivo de gran tamaño, cercano a los 94 gigabytes, con información histórica recolectada a lo largo de varios años.

Los hackers también afirmaron que planean contactar directamente a algunos suscriptores utilizando esos datos, una práctica que suele estar asociada a intentos de extorsión o chantaje digital.

Tres lecciones de ciberseguridad tras el hackeo de Pornhub

La respuesta de Pornhub y la advertencia a los usuarios

Ante la repercusión del caso, la página de contenido para adultos emitió un comunicado en el que aclaró que sus sistemas principales no fueron vulnerados. La empresa explicó: “Recientemente, supimos que un tercero no autorizado obtuvo acceso no autorizado a los datos analíticos almacenados en Mixpanel, un proveedor externo de servicios de análisis de datos”.

La compañía fue enfática en señalar que contraseñas, datos bancarios, información de pago e identificaciones oficiales no se vieron comprometidos.

La empresa atribuyó el incidente a un acceso irregular en un servicio externo de análisis de datos.
Según el comunicado oficial, la información financiera y las contraseñas de los usuarios permanecen protegidas.

“Esto no constituyó una vulneración de los sistemas de Pornhub Premium. No se comprometieron ni expusieron contraseñas, credenciales, datos de pago ni identificaciones gubernamentales, y desde entonces hemos protegido la cuenta afectada y detenido el acceso no autorizado”, indicó la empresa en el comunicado.

Ante la amenaza de atacar a los usuarios, la plataforma reconoció que “sabemos que los responsables de este incidente han amenazado con contactar directamente a los usuarios de Pornhub Premium afectados”.

La página recomendó desconfiar de correos electrónicos sospechosos y asimismo tener en cuenta que nunca solicitará claves ni datos financieros por ese medio.

