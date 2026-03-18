El capital privado mantiene un papel relevante dentro del mapa de inversión de Colombia, incluso en un contexto internacional marcado por mayor cautela, tasas aún elevadas y restricciones fiscales.

Durante el 9.° Congreso de Capital Privado y Capital Emprendedor, organizado por ColCapital en Bogotá, la industria reiteró que el país sigue siendo un destino atractivo para la inversión de largo plazo, con más de USD 4.500 millones disponibles para nuevas operaciones en los próximos años.

La cifra cobra peso en un mercado que todavía enfrenta brechas de financiamiento para empresas y proyectos. Según datos del sector, la industria ha movilizado en Colombia cerca de USD 31.500 millones en compromisos de inversión, de los cuales USD 23.500 millones ya fueron ejecutados en sectores como infraestructura, energía, inmobiliario, tecnología, salud y educación.

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El saldo pendiente anticipa un ciclo de nuevas apuestas en un momento en que el crédito bancario sigue siendo más restrictivo y los gobiernos tienen menor margen fiscal para apalancar grandes proyectos.

El ecosistema también ha ganado escala. Actualmente, operan 167 gestores profesionales que administran 395 fondos y vehículos de inversión, con presencia en 28 departamentos y financiamiento para más de 2.000 compañías y proyectos.

De acuerdo con ColCapital, esos recursos han contribuido a la generación de cerca de 498.000 empleos formales directos, lo que muestra el peso que ha adquirido esta industria en la economía real.

Uno de los consensos del encuentro fue que las oportunidades más claras de inversión hoy están concentradas en tres frentes: infraestructura y energía, emprendimientos de base tecnológica y deuda privada.

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En el primer caso, el interés responde tanto a las necesidades históricas del país como a nuevas demandas asociadas a infraestructura energética y digital.

Directora ejecutiva de ColCapital Foto: ColCapital

En tecnología, el atractivo está en startups que desarrollan soluciones para sectores como banca, salud, telecomunicaciones y educación. Y en deuda privada, el foco está en pequeñas y medianas empresas que enfrentan mayores dificultades para acceder a financiamiento tradicional.

“Los vehículos de capital privado no solo aportan recursos financieros. También aportan estrategia, gobierno corporativo y mejores prácticas para que las empresas crezcan y se expandan”, explicó Paola García, directora ejecutiva de ColCapital, al resumir el papel que juega esta fuente de capital en el fortalecimiento empresarial.

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Más allá de las cifras, el mensaje del congreso fue que el capital privado está llenando espacios que otras fuentes de financiamiento no están cubriendo con la misma velocidad.

En un entorno de menor liquidez pública y banca más prudente, esta industria gana protagonismo como canal para financiar expansión, innovación y proyectos estratégicos de largo plazo en Colombia.