La Compañía Agrícola de la Sierra (CAS), empresa con capital chileno que opera en Colombia desde 2006, anunció que su inversión acumulada en el país alcanza cerca de 70 millones de dólares y proyecta destinar 50 millones adicionales entre 2026 y 2030 para ampliar su operación en el nordeste antioqueño.

Actualmente, la empresa administra cerca de 24.000 hectáreas en esta región. De ese total, alrededor de 14.000 corresponden a plantaciones forestales comerciales, mientras que cerca de 9.000 están destinadas a conservación de bosque nativo y protección de cuencas hídricas.

La compañía ha registrado un aumento en su producción en los últimos años. La cosecha pasó de 42.000 toneladas en 2022 a 130.000 toneladas en 2025 y la meta para 2026 es superar 174.000 toneladas, impulsada por la maduración de las plantaciones y la tecnificación de los procesos productivos.

Estos son los encantos del pueblo del Eje Cafetero conocido como la ‘villa de los cerros’, un destino ideal para el ecoturismo

“El proyecto en Colombia no es una operación de corto plazo: es una inversión transformadora del territorio”, afirma Juan Pablo Orozco Salazar, gerente de CAS Colombia, al referirse a la expansión de la operación forestal en el país.

La empresa avanza en la consolidación de una plataforma industrial asociada a su operación. Entre los proyectos en desarrollo se encuentran plantas de inmunizado de madera y producción de astilla para biomasa, así como la construcción de un aserradero con tecnología moderna cuya operación comercial se proyecta para 2027.

Las operaciones se concentran en municipios del nordeste antioqueño como Amalfi, Vegachí, Yalí, Yolombó, San Roque, Caracolí y Maceo. La empresa genera alrededor de 160 empleos directos y 400 indirectos en la región.

Además del componente productivo, el proyecto incorpora iniciativas ambientales y de gobernanza. La compañía adelanta programas de captura de carbono, restauración ecológica y monitoreo de biodiversidad, y recientemente formalizó una alianza con WWF para fortalecer sus planes de conservación.

Extorsión en municipios cafeteros creció más del 70%

Con la expansión industrial prevista, CAS proyecta alcanzar 1.500 empleos permanentes hacia 2030, en un proyecto que combina producción forestal comercial con conservación ambiental y desarrollo económico en zonas rurales.