CÁPSULA

Crecieron los proyectos industriales y logísticos en la Sabana de Bogotá durante 2025: “Más de $ 42.000 millones en seis desarrollos”

La expansión de bodegas y plataformas logísticas impulsó el crecimiento del sector y marca expectativas de aumento de inversión y nuevos proyectos para 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 9:18 p. m.
La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial
La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial Foto: Suministrada / API

Los proyectos industriales y logísticos en la Sabana de Bogotá impulsaron el crecimiento de empresas como Bermúdez Constructores, que cerraron 2025 con un aumento del 18 % en ingresos frente al año anterior y un margen EBITDA del 17 %. La inversión ejecutada superó los $ 42.000 millones en desarrollos entregados.

La expansión de bodegas y plataformas industriales en la región aportó cerca del 65 % del crecimiento total, fortaleciendo el flujo comercial y facilitando el cierre de nuevos contratos en un contexto de alta demanda por infraestructura logística.

Durante 2025 entregamos 6 proyectos, entre bodegas industriales, plataformas logísticas y adecuaciones comerciales. Invertimos más de $42.000 millones en estos desarrollos”, indicó Fernando Bermúdez, CEO de Bermúdez Constructores.

La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial
La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial Foto: Suministrada / API

El mercado industrial y logístico se mantuvo dinámico, impulsado por la expansión del comercio electrónico, la relocalización de inventarios y la búsqueda de mayor eficiencia en las cadenas de suministro. Esto favoreció la construcción de bodegas modernas, bien ubicadas y con especificaciones técnicas cada vez más especializadas.

Cápsulas

Ante el incremento de tarifas de servicios públicos, crean solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Cápsulas

Centro médico del Caribe incorpora inteligencia artificial para agilizar atención en ortopedia: “Nos permite responder más rápido”

Cápsulas

Dos grandes entidades financieras colombianas son reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad

Cápsulas

Fintech amplían crédito por libranza en el sector privado: “La inclusión financiera no puede limitarse a la bancarización básica”

Cápsulas

Inteligencia artificial permite a pymes reducir hasta 50 % sus costos operativos: “La IA ha dejado de ser un experimento”, asegura experto

Cápsulas

Energía limpia con impacto social: la apuesta conjunta de Ecopetrol e ISA

Cápsulas

Industria textil impulsa estrategias de bienestar laboral como parte de su crecimiento; este es el caso de NCS Brands

Opinión

Una reflexión de cierre

Empresas

Anuncian la disolución de reconocida bodega de vinos en España tras un largo proceso judicial

Consumo inteligente

¿Qué debe hacer si le llegó un requerimiento de la Dian?

Para 2026, la compañía proyecta un crecimiento de ingresos de entre el 20 % y el 25 %, con una inversión estimada de $ 50.000 a $ 80.000 millones y la ejecución de 15 a 20 nuevos proyectos. Entre los desafíos mencionados se encuentran la agilización de trámites de licenciamiento, la mitigación de la volatilidad en los precios de los materiales y el mantenimiento de la competitividad en un mercado con oferta creciente de desarrollos industriales.

La Sabana de Bogotá seguirá siendo el principal motor de crecimiento, con proyectos de mayor escala y especialización, aprovechando la demanda de empresas de logística, retail y comercio electrónico.

Más de Cápsulas

Vértebra crea solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Ante el incremento de tarifas de servicios públicos, crean solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Inteligencia artificial y atención sin largas esperas: la apuesta de Ortovital en medio de la crisis del sistema de salud colombiano

Centro médico del Caribe incorpora inteligencia artificial para agilizar atención en ortopedia: “Nos permite responder más rápido”

Creativo

Dos grandes entidades financieras colombianas son reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad

El auge de las fintech en Colombia: el crédito por libranza gana terreno

Fintech amplían crédito por libranza en el sector privado: “La inclusión financiera no puede limitarse a la bancarización básica”

Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube

Inteligencia artificial permite a pymes reducir hasta 50 % sus costos operativos: “La IA ha dejado de ser un experimento”, asegura experto

.

Energía limpia con impacto social: la apuesta conjunta de Ecopetrol e ISA

Programa de NCS Brands para el bienestar laboral

Industria textil impulsa estrategias de bienestar laboral como parte de su crecimiento; este es el caso de NCS Brands

Carnaval de Barranquilla, gran parada de tradición.

Carnaval de Barranquilla: la fiesta que también mueve la economía

.

Capital privado abre un nuevo canal de inversión entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos

Noticias Destacadas