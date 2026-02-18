Crecieron los proyectos industriales y logísticos en la Sabana de Bogotá durante 2025: “Más de $ 42.000 millones en seis desarrollos”

Los proyectos industriales y logísticos en la Sabana de Bogotá impulsaron el crecimiento de empresas como Bermúdez Constructores, que cerraron 2025 con un aumento del 18 % en ingresos frente al año anterior y un margen EBITDA del 17 %. La inversión ejecutada superó los $ 42.000 millones en desarrollos entregados.

La expansión de bodegas y plataformas industriales en la región aportó cerca del 65 % del crecimiento total, fortaleciendo el flujo comercial y facilitando el cierre de nuevos contratos en un contexto de alta demanda por infraestructura logística.

“Durante 2025 entregamos 6 proyectos, entre bodegas industriales, plataformas logísticas y adecuaciones comerciales. Invertimos más de $42.000 millones en estos desarrollos”, indicó Fernando Bermúdez, CEO de Bermúdez Constructores.

La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial Foto: Suministrada / API

El mercado industrial y logístico se mantuvo dinámico, impulsado por la expansión del comercio electrónico, la relocalización de inventarios y la búsqueda de mayor eficiencia en las cadenas de suministro. Esto favoreció la construcción de bodegas modernas, bien ubicadas y con especificaciones técnicas cada vez más especializadas.

Para 2026, la compañía proyecta un crecimiento de ingresos de entre el 20 % y el 25 %, con una inversión estimada de $ 50.000 a $ 80.000 millones y la ejecución de 15 a 20 nuevos proyectos. Entre los desafíos mencionados se encuentran la agilización de trámites de licenciamiento, la mitigación de la volatilidad en los precios de los materiales y el mantenimiento de la competitividad en un mercado con oferta creciente de desarrollos industriales.

La Sabana de Bogotá seguirá siendo el principal motor de crecimiento, con proyectos de mayor escala y especialización, aprovechando la demanda de empresas de logística, retail y comercio electrónico.