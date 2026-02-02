Más de 97.000 empresas recibieron apoyo financiero en 2025

El banco de desarrollo empresarial de Colombia cerró 2025 con uno de sus balances más amplios de financiamiento productivo. Durante el año pasado, Bancóldex desembolsó cerca de $4,86 billones en créditos que beneficiaron a más de 97.000 mipymes y unidades de la economía popular en todo el país, según informó la entidad en su más reciente balance de resultados.

De ese total, más de 73.000 apoyos llegaron a micronegocios vinculados a la economía popular, un segmento que concentra buena parte del empleo informal y de subsistencia en Colombia.

El crecimiento en los desembolsos fue significativo: los recursos colocados en 2025 superaron en un 27 % los registrados en 2024, cuando se entregaron $3,81 billones.

El desempeño también se reflejó en otros indicadores financieros. Al cierre del año, la cartera de Bancóldex alcanzó los $5,9 billones, lo que representó un aumento del 12 % frente al año anterior, mientras que los activos de la entidad llegaron a $9,9 billones, con un crecimiento del 13 % anual. La utilidad neta del ejercicio se ubicó en $63.065 millones.

Una parte relevante de los recursos estuvo orientada a proyectos con enfoque sostenible. Del total desembolsado, $217.000 millones se destinaron a iniciativas ambientales y sociales, incluyendo financiamiento para mujeres empresarias, jóvenes, comunidades diversas y proyectos alineados con la transición energética.

“Los resultados obtenidos por Bancóldex son el reflejo de una estrategia orientada al crecimiento de las empresas en todas las regiones del país”, señaló José Alberto Garzón, presidente de la entidad

Además del crédito tradicional, el banco fortaleció el acompañamiento a exportadores y lanzó productos orientados al sector solidario y a la adopción de energías limpias, consolidando su papel como instrumento clave de financiamiento productivo en Colombia.