Empresas

Más de 97.000 empresas recibieron apoyo financiero en 2025

Mipymes y micronegocios lideraron la demanda de crédito

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
2 de febrero de 2026, 4:52 p. m.
Los desembolsos de Bancóldex crecieron frente a 2024, según el balance del banco de desarrollo.
Los desembolsos de Bancóldex crecieron frente a 2024, según el balance del banco de desarrollo. Foto: Adobe Stock

El banco de desarrollo empresarial de Colombia cerró 2025 con uno de sus balances más amplios de financiamiento productivo. Durante el año pasado, Bancóldex desembolsó cerca de $4,86 billones en créditos que beneficiaron a más de 97.000 mipymes y unidades de la economía popular en todo el país, según informó la entidad en su más reciente balance de resultados.

De ese total, más de 73.000 apoyos llegaron a micronegocios vinculados a la economía popular, un segmento que concentra buena parte del empleo informal y de subsistencia en Colombia.

El crecimiento en los desembolsos fue significativo: los recursos colocados en 2025 superaron en un 27 % los registrados en 2024, cuando se entregaron $3,81 billones.

Banco Contactar abre seis nuevos centros de negocios en Colombia

El desempeño también se reflejó en otros indicadores financieros. Al cierre del año, la cartera de Bancóldex alcanzó los $5,9 billones, lo que representó un aumento del 12 % frente al año anterior, mientras que los activos de la entidad llegaron a $9,9 billones, con un crecimiento del 13 % anual. La utilidad neta del ejercicio se ubicó en $63.065 millones.

Cápsulas

Banco Contactar abre seis nuevos centros de negocios en Colombia

Cápsulas

Davivienda nombra nueva CEO de DaviPlata y apuesta por fortalecer su modelo de neobanca

Cápsulas

La Sabana de Bogotá concentra la expansión industrial ante la escasez de suelo en la capital

Cápsulas

Juan Carlos Ramírez Jaramillo asumirá la presidencia del CARF

Cápsulas

Cinco pilares de seguridad digital para proteger los datos de los emprendedores colombianos

Cápsulas

Medellín atrae a pacientes internacionales por cirugía plástica y turismo de salud: “Compite con destinos médicos de talla mundial”

Cápsulas

Claro fortalece su apuesta digital en Barranquilla con nuevas inversiones para 2026

Macroeconomía

Micronegocios contarán con una nueva línea de crédito gracias a MinComercio y Bancoldex; así se puede pedir

Cápsulas

Cali lanza línea de crédito de $11.300 millones para micros y pequeñas empresas

Cápsulas

Impulsan línea de crédito para transformar la minería en Colombia

Una parte relevante de los recursos estuvo orientada a proyectos con enfoque sostenible. Del total desembolsado, $217.000 millones se destinaron a iniciativas ambientales y sociales, incluyendo financiamiento para mujeres empresarias, jóvenes, comunidades diversas y proyectos alineados con la transición energética.

“Los resultados obtenidos por Bancóldex son el reflejo de una estrategia orientada al crecimiento de las empresas en todas las regiones del país”, señaló José Alberto Garzón, presidente de la entidad

Gustavo Petro presionó al Banco de la República por subir las tasas de interés: “Firmemos la convocatoria a la constituyente”

Además del crédito tradicional, el banco fortaleció el acompañamiento a exportadores y lanzó productos orientados al sector solidario y a la adopción de energías limpias, consolidando su papel como instrumento clave de financiamiento productivo en Colombia.

Más de Cápsulas

empresas de giros puedan tener cuentasde ahorro

Más de 97.000 empresas recibieron apoyo financiero en 2025

Banco Contactar

Banco Contactar abre seis nuevos centros de negocios en Colombia

.

Davivienda nombra nueva CEO de DaviPlata y apuesta por fortalecer su modelo de neobanca

La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial

La Sabana de Bogotá concentra la expansión industrial ante la escasez de suelo en la capital

Juan Carlos Ramírez Jaramillo asume la presidencia del CARF.

Juan Carlos Ramírez Jaramillo asumirá la presidencia del CARF

Ciberseguridad e inteligencia artificial: Dos caras de la misma moneda

Cinco pilares de seguridad digital para proteger los datos de los emprendedores colombianos

Medellin, Colombia, Plaza Botero - Metro elevado

Medellín atrae a pacientes internacionales por cirugía plástica y turismo de salud: “Compite con destinos médicos de talla mundial”

.

Claro fortalece su apuesta digital en Barranquilla con nuevas inversiones para 2026

Panorama energético de 2026 anticipa presiones en precios y oferta para Colombia

Con un déficit eléctrico proyectado de hasta 6 % al 2030, Colombia acelera la autogeneración y el almacenamiento en 2026

David Rodríguez expande su escuela de IA a EE. UU.

IA University, academia colombiana, anuncia expansión a Estados Unidos ante creciente demanda de formación en inteligencia artificial

Noticias Destacadas