Cápsula

Banco Contactar abre seis nuevos centros de negocios en Colombia

Estas aperturas representan un paso más en la misión de acercar soluciones financieras a las comunidades y economías locales

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 10:36 p. m.
Banco Contactar
Banco Contactar Foto: Cortesía Banco Contactar

Banco Contactar avanza en su estrategia de expansión territorial con la apertura de seis Centros de Negocios en Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá, específicamente en las localidades de Soacha, Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, zonas con alta actividad productiva y una fuerte presencia de emprendimientos locales.

Estos espacios no funcionan como oficinas abiertas al público. Se trata de Centros de Negocios desde donde se coordina la atención directa en campo, un modelo en el que los asesores organizan sus rutas y visitan a los clientes en los lugares donde desarrollan sus actividades económicas. De esta manera, los procesos de asesoría, desembolso y acompañamiento se realizan directamente en territorio, priorizando la cercanía y el conocimiento del contexto local.

“Más que llevar productos financieros, buscamos entender la realidad de cada negocio y acompañar a las personas en su proceso de crecimiento. Nuestro modelo parte del contacto directo con los clientes, en sus entornos, porque ahí es donde se construyen relaciones de confianza y soluciones realmente útiles”, señaló la entidad.

Actualmente, Banco Contactar tiene presencia en 18 departamentos del país y se consolida como un banco social y de inclusión financiera, enfocado en generar oportunidades para personas y unidades productivas que históricamente han enfrentado barreras para acceder al sistema financiero formal.

