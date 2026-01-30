Gustavo Petro presionó al Banco de la República por subir las tasas de interés: “Firmemos la convocatoria a la constituyente”

Este viernes 30 de enero, el Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos, dejándolas en el 10,25 %. La medida generó el malestar del presidente de la República, Gustavo Petro, quien se pronunció con un duro mensaje.

En la publicación que hizo en su cuenta personal de X, el jefe de Estado presionó al Banco de la República al mencionar nuevamente la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

“Solo mostrando los datos últimos de 2025, muchos de los mejores del siglo y otros de la historia, demostramos lo acertado de nuestra política: la tasa de desocupación, que está bajando a casi dos millones de personas; la tasa de ocupación, que es de más de 24.400.000 de personas: verdadera medida de la riqueza real de Colombia: su gente que trabaja”, expresó Gustavo Petro.

Y avanzó en el extenso mensaje: “Solo con mostrar que tenemos la tasa de desocupación más baja de la historia en las mujeres, o del siglo en la tasa de desocupación juvenil de Bogotá, donde más impacta el ascenso real del salario mínimo, la menor tasa de desocupación en su historia estadística: 6,2 %; o que en diciembre logramos crear de cada diez empleos, nueve formales; o que en el último año creamos 771.000 puestos de trabajo”.

El presidente Gustavo Petro no ocultó su molestia por la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés. Foto: Cortesía Presidencia de la República

“Que la mayoría de los puestos de trabajo se crean por la industria, como prometimos en el programa, empezando por la confección; o en los restaurantes y hoteles por el jalonamiento del turismo; o en el gasto público al lograr ampliar la fuerza de la salud preventiva en 90.000 contratos; o en la ampliación de la planta del profesorado en cerca de 30.000 puestos en las regiones, que la caverna política llama nóminas paralelas a recortar, cuando la verdadera riqueza es el ser humano”, recalcó el jefe de Estado.

También aseguró: “Ya sabemos que la mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República está en las cavernas económicas, dictando atrocidades teóricas y prácticas, como hizo la mayoría de la Corte Constitucional al cometer la atrocidad jurídica de contradecir la Constitución y las sentencias de hace décadas del constituyente y de una Corte Constitucional muchísimo más democrática”.

“Es un golpe jurídico a la Constitución de 1991 el que dieron ayer por simple codicia, y es un golpe contra el mandato del presidente elegido, y es una estocada suicida la que da hoy la junta del Banco de la República. Sus instituciones se preservarán, pero sus contenidos no, si el pueblo lo decide. La inflación en Colombia baja con la caída en precios de la alimentación y no con la masa monetaria, que en Colombia es ínfima. El Gobierno bajará aún más los precios de los alimentos”, insistió el mandatario colombiano.

Sumado a ello, aseguró: “Con este absurdo que va de la acción desesperada para tumbar los impuestos de los ricos en el Congreso y la Corte Constitucional, y la acción del Banco de la República, premeditada, para detener la economía, llegamos a la oscuridad más grande que le ha caído a Colombia en décadas”.

“La prueba de la eficacia de una economía para la vida la dejo en los resultados económicos de finales del año 2025. Lo primero en morir en las atroces decisiones últimas de la oligarquía es la vivienda nueva, que la han tenido en números rojos. Ningún consumo basado en el crédito prosperará mucho.

Busca la mayoría del banco para derrumbar la inversión y la mayoría de la Corte, derrumbar la inversión pública; obviamente, de tener éxito, tratan de derrumbar la riqueza y el progreso de las personas y familias”, dijo Petro.

Y concluyó con su tesis: “Nos tratarán de echar la culpa porque subimos el salario vital, pero si la oligarquía lo rebaja, no solo hunden a Colombia en la recesión, sino que hacen estallar la sociedad. Salarios vitales y bonos pensionales quieren tumbarlos para equilibrar las finanzas que ellos mismos no quieren equilibrar para no pagar un centavo los más ricos del país”.

“Demuestro al pueblo, al estudiantado de economía y al mundo, con los datos del año 2025, que la economía para la vida es el antídoto a la economía de la codicia. Como presidente de Colombia, le pido a la ciudadanía no dejarse entrampar en la violencia. La respuesta a la codicia en contra del pueblo es el poder constituyente, que está a punto de ir a las urnas. Hermano(a)s cambian las instituciones cavernarias votando por quienes van a elegir nuevos miembros de la Corte Constitucional y del Banco de la República. Llenemos de gente del pueblo trabajador el Congreso. Se necesita una reforma constitucional para que los constituidos obedezcan al mandato popular y no a la mafia. Firmemos la convocatoria a la constituyente”, puntualizó.