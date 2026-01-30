Nuevamente el presidente de la República, Gustavo Petro, desató un profundo revuelo en las redes sociales.

El motivo de la polémica obedeció a una publicación que hizo Petro en su cuenta personal de X, en la que compartió un video generado con inteligencia artificial.

“Gracias la salario vital estalla esta alegría de un ejército que tenían paralizado y con hambre, hacia un ejército emancipador”, escribió el jefe de Estado, compartiendo el video.

La publicación desató una fuerte reacción en los usuarios de X: “No le saldría mejor a #Colombia comprarle un robot a @elonmusk que con su #IA pueda administrar eficientemente bajo el cargo de presidente, mientras #Petro continúa con su periplo de emociones improductivas”, escribió uno.

Por su parte, el partido Cambio Radical le pasó otra factura: “La 🤥 como forma de gobernar: no es solo las impertinentes declaraciones de Petro sobre Jesús, la Corte o Cuba. Sin escrúpulo, @petrogustavo y la cuenta del M-19 difunden videos con IA donde supuestos soldados lo alaban. Nada dicen de los niveles históricos de FFMM asesinados”.

Inclusive la IA de X, Grok, también revisó el material que publicó el presidente: “El video mostraba a soldados del Ejército colombiano celebrando y agradeciendo a Petro por un sueldo digno, con banderas y brindis. Era generado por IA, no real, y lo borró tras críticas”.

Otra usuaria de X señaló: “Gustavo Petro compartió un video de IA suplantando a soldados de la Patria y después de hacer el ridículo nacional e internacional, lo borró”.

Otra persona ´también indicó: “Petro es más mentiroso que Pinocho. Le toca difundir videos con IA para mostrar la gestión inexistente de su gobierno. Fracasó el Robin Hood de Temu”.

Finamente y luego de recibir una ola de críticas por publicar un video generado con inteligencia artificial, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó la decisión de eliminar la publicación.