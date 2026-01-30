Petro hace advertencia si le tumban la reforma pensional y el salario vital: “Un dirigente como yo no puede contemplar pasivamente”

El presidente Gustavo Petro se pronunció después de que se conociera la recusación en contra de Vlaidimir Fernández, magistrado que en un principio tendría que ser uno de los que definiera la suerte de la reforma pensional, pero que ahora está en el limbo por su pasado como jefe jurídico del mandatario.

A través de su cuenta de X, Petro aseguró que, si se tumba la reforma y el salario vital, se generaría una “destrucción definitiva del programa propuesto y votado por el pueblo de Colombia”.

“Un hecho en la historia de este tamaño lo harían unas entidades y una fuerza oscura muy contraria a la buena salud del pueblo”, dijo.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

En ese sentido, el presidente afirmó que se trata de una fuerza jurídica que solo busca “destruir” y que desconoce la desigualdad que hay en el país y la carencia de derechos garantizados.

“Es el pasado lo que enfrenta los cambios, la transformación y, sobre todo, el progreso humano; un anacronismo que no muestra propuestas y solo rechaza e insulta. Es un pasado como el del señor que excluye en el avión, mil veces experimentado por mí mismo, pero que ha llevado a la mayoría de los colombianos y colombianas a la exclusión, una exclusión que a Colombia la ha llevado a centenares de miles de muertos y a litros de sangre derramada”, manifestó.

Reforma pensional: recusan a Vladimir Fernández, el magistrado que fue el jefe jurídico de Gustavo Petro en Palacio de Nariño

El inquilino de la Casa de Nariño sostuvo que no respetar los derechos de los colombianos es lo que ha causado la violencia y las muertes.

Por lo mismo, advirtió que un “dirigente del país como yo no puede contemplar pasivamente lo que pasa”. En esa línea, dejó en claro que esto debe ser respondido en paz, pero con contundencia, para proteger por lo que votaron los ciudadanos y que, según su juicio, permite el avance de la Nación.

Asimismo, señaló que hoy en día existe una gran unión de diferentes sectores que buscan la dignidad, la libertad y la emancipación.

“Sabemos que ya hay conformada una inmensa ola popular que tiene enceguecidos a los exponentes de lo que ya murió en Colombia, con la palabra vacía en su cerebro vacío y sin amor, que ahoga la vida; del insulto que quiere amenazar la libertad y de la triquiñuela para impedir los derechos de la gente”, escribió.

Petro lanzó advertencia luego de que Corte Constitucional suspendiera decreto de emergencia económica: “Vendrán las consecuencias”

En la publicación, el presidente habló de la codicia que hay, de acuerdo con él, en quienes buscan apropiarse del Estado para enriquecerse, lo que hace que no piensen ni actúen de la manera correcta.

“Hay que cuidar a las y los dirigentes del cambio y apoyar, de manera pacífica y alegre, la ola popular. Ante la declaratoria de la exclusión del pueblo, entonces es el pueblo en las calles, hasta el último rincón de Colombia”, complementó.

Petro cerró su mensaje diciendo: “El presidente estará hasta el último día en esta gesta libertadora que de nuevo avanza sin parar, por la Vida y por Colombia”.