Reforma pensional: recusan a Vladimir Fernández, el magistrado que fue el jefe jurídico de Gustavo Petro en Palacio de Nariño

Vladimir Fernández fue secretario jurídico de la Presidencia de la República.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 2:40 p. m.
Vladimir Fernández es cercano al presidente Petro.
Vladimir Fernández es cercano al presidente Petro. Foto: guillermo torres-semana

Hace pocos días llegó al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, ponente de la demanda contra la reforma pensional, una recusación contra su colega Vladimir Fernández, que pretende dejarlo por fuera de esa discusión, debido a su pasado en la Presidencia de la República de Gustavo Petro.

Un ciudadano identificado como Nelson Helber Rodríguez radicó un documento de cuatro páginas manifestando que “recuso al secretario jurídico de las reformas Petro, funcionario Vladimir Fernández Andrade, hoy magistrado de la Corte Constitucional”.

Presidente Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El recurso también recordó que su postulación para que el Senado de la República lo eligiera como magistrado estuvo impulsada por el presidente Gustavo Petro y las mayorías del Pacto Histórico en el Congreso.

La recusación mencionó que Fernández “se ha debido declarar desde un inicio a su llegada a la alta corporación, impedido para conocer y participar en todo debate de discusión referente a la reforma pensional , pues resulta innegable con este accionar de la Secretaria Jurídica de la reformas Presidencia Petro y sus emisarios, su participación e interés como juez y parte ante a la sala plena para la reforma bajo disenso”.

Rodríguez, el autor del recurso contra el togado, hizo referencia a la recusación que hace pocos días la Presidencia de la República presentó contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, para que no participe en el debate de la reforma pensional.

Una recusación que causó críticas del presidente

Con la recusación hecha pública, el presidente Gustavo Petro criticó los procesos que avanzan en la actualidad contra la reforma pensional y el salario vital, justo horas después de que la Corte Constitucional le suspendiera provisionalmente la emergencia económica.

El presidente dijo en su cuenta de X: “Tumbar la reforma pensional y el salario vital es la destrucción definitiva del programa propuesto y votado por el pueblo de Colombia”.

Recusación tiene en jaque a magistrado clave para debatir la emergencia económica en medio de serias diferencias en la Corte

Así mismo, manifestó: “Si algo se ha demostrado ahora en Colombia es cómo actúa el derecho formal, la lógica del hilado de las palabras vacías y no su contenido ni sus objetivos humanos ni su sustancialidad, contra la existencia y el progreso”.

Aunque el presidente se refirió a la recusación contra Fernández, también reaccionó horas después de que la Sala Plena de la Corte —con una votación 6 a 2— suspendió provisionalmente la declaratoria de emergencia económica del Gobierno.

En medio de esa coyuntura, el mandatario insistió: “Es una fuerza jurídica para destruir, sustentada solamente en la fuerza oscura del retardo, del impedir, sin reconocer la enorme desigualdad de las personas y su carencia de derechos garantizados, es el pasado”.

La reforma pensional esta congelada mientras el conjuez Pablo Márquez, quien llegó a reemplazar al magistrado Héctor Carvajal en este tema, revisa todo el proceso que hay hasta el momento para tomar una decisión de fondo que defina el futuro uno de los principales proyectos del Gobierno Petro.

