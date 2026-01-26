Judicial

Presidencia vuelve a recusar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que no participe en el debate de la reforma pensional

Esto por considerar que el magistrado ya estableció una posición frente al tema en una entrevista a un medio de comunicación.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 9:50 p. m.
Presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, es recusado de nuevo.
Presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, es recusado de nuevo. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La Presidencia de la República radicó este lunes 26 de enero una nueva recusación en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

En esta oportunidad, se solicita que el presidente de la Corte Constitucional se aparte por completo del debate sobre la Ley 2381 de 2024, más conocida como la reforma pensional.

En el documento firmado por el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Augusto Ocampo, se argumenta que el magistrado ya habría presentado su posición frente al debate.

Esto, a raíz de una entrevista concedida al diario El Tiempo en su edición del fin de semana.

“A juicio del Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, en la entrevista concedida por el magistrado Ibáñez a la periodista María Isabel Rueda y, en concreto, la respuesta ‘que no se subsanó’, configura la causal de recusación’”, señala la recusación.

ED 2268
NAC- REFORMA PENSIONAL Foto: SEMANA

Esto “consistente en ‘haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada’, contenida en el artículo 25 del decreto 2067″.

La recusación tiene un detalle excepcional, puesto que el magistrado Ibáñez es el ponente de este expediente frente a la demanda presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.

En los próximos días, el magistrado Ibáñez Najar deberá pronunciarse frente a esta recusación.

El pasado viernes 23 de enero, el togado se declaró impedido para participar en la discusión sobre el decreto de emergencia económica.

En desarrollo…

