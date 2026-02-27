“El ahorro es del trabajador”: Petro pide a fondos girar recursos para pensiones y propone mesa de diálogo con la banca privada

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la controversia en torno al traslado de recursos desde los fondos privados al régimen público y negó de manera tajante que su gobierno esté promoviendo una expropiación o utilizando los ahorros pensionales para financiar gasto estatal.

En un extenso mensaje en su cuenta de X, el mandatario insistió en que su actuación se limita a exigir el cumplimiento de la ley y a proteger la propiedad privada de los afiliados.

“Yo no propongo que los fondos privados transfieran a Colpensiones billonarios recursos porque sí ni para financiar el Gobierno. Solo, como es mi deber, que se cumpla la ley”, escribió. Petro subrayó que el ahorro “es de la persona, no del banco” y que su deber constitucional es evitar cualquier forma de expropiación.

De acuerdo con el jefe de Estado, más de 25.000 cotizantes se han trasladado voluntariamente desde fondos privados hacia Colpensiones tras recibir la doble asesoría exigida por la norma. De ese grupo, afirmó, 5.000 ya reciben pensión en el régimen público.

Sin embargo, sostuvo que los fondos no han transferido los recursos correspondientes a esos afiliados, pese a que —según indicó— así lo ordena la legislación vigente. Por ello, explicó, se fijó un plazo para que se realicen los giros.

Petro anunció, además, una invitación formal a la banca privada para abrir un espacio de diálogo y despejar “cualquier confusión provocada por la prensa o por los gremios en elecciones”.

En esa conversación, dijo, se abordarán los plazos y las modalidades en que deben devolverse los ahorros de quienes ya se trasladaron y de los próximos cotizantes que, hasta el 16 de julio, fecha fijada por la Corte Constitucional, decidan cambiar de régimen en el marco de la transición.

El mandatario reconoció que pueden existir problemas de liquidez de corto plazo en los fondos privados y planteó que precisamente el diálogo buscará acordar cronogramas y mecanismos de pago que eviten choques financieros innecesarios en el sistema.

En el mismo mensaje, Petro amplió la agenda de discusión con el sector financiero sobre el papel que este deberá cumplir en la emergencia económica decretada para la zona afectada por la crisis climática.

Allí defendió los nuevos tributos al sistema financiero, a grandes empresas de generación hídrica y al sector de hidrocarburos, al señalar que no son medidas arbitrarias, sino herramientas previstas en los estados de excepción y en la ley de desastres para atender a las víctimas y reactivar la economía.

Según el presidente, la banca puede convertirse en aliada de un plan de crédito que impulse la recuperación productiva y ambiental del territorio afectado.