Política

“El ahorro es del trabajador”: Petro pide a fondos girar recursos para pensiones y propone mesa de diálogo con la banca privada

En un extenso mensaje en su cuenta de X, el mandatario insistió en que su actuación se limita a exigir el cumplimiento de la ley y a proteger la propiedad privada de los afiliados.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 9:25 a. m.
Durante la sanción de la reforma pensional, el presidente Gustavo Petro estuvo acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez y del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. Muchos trabajadores dudan sobre lo que vendrá para ellos en materia de jubilación.
Durante la sanción de la reforma pensional, el presidente Gustavo Petro estuvo acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez y del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. Muchos trabajadores dudan sobre lo que vendrá para ellos en materia de jubilación. Foto: guillermo torres-semana

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la controversia en torno al traslado de recursos desde los fondos privados al régimen público y negó de manera tajante que su gobierno esté promoviendo una expropiación o utilizando los ahorros pensionales para financiar gasto estatal.

Gustavo Petro defendió el polémico proyecto de decreto que busca trasladar $25 billones de fondos privados a Colpensiones

En un extenso mensaje en su cuenta de X, el mandatario insistió en que su actuación se limita a exigir el cumplimiento de la ley y a proteger la propiedad privada de los afiliados.

“Yo no propongo que los fondos privados transfieran a Colpensiones billonarios recursos porque sí ni para financiar el Gobierno. Solo, como es mi deber, que se cumpla la ley”, escribió. Petro subrayó que el ahorro “es de la persona, no del banco” y que su deber constitucional es evitar cualquier forma de expropiación.

Gobierno Petro busca trasladarle a Colpensiones más de 25 billones de pesos de los fondos de pensiones privados. Este es el proyecto

De acuerdo con el jefe de Estado, más de 25.000 cotizantes se han trasladado voluntariamente desde fondos privados hacia Colpensiones tras recibir la doble asesoría exigida por la norma. De ese grupo, afirmó, 5.000 ya reciben pensión en el régimen público.

Mejor Colombia

Del papel al QR: así se modernizó la vigilancia de los votos para las elecciones de 2026

Política

Armando Benedetti anuncia cuándo inicia la Ley Seca por las elecciones del 8 de marzo: estos son los horarios

Salud

Así justifica el presidente Petro la crisis en la salud: “A las EPS las volvieron cajas del paramilitarismo”

Política

Paula Moreno, cabeza de la Lista Oviedo: “Hay que confiar en gente nueva para que el Congreso tenga una renovación”

Política

Se conocen detalles de la mujer armada detenida cuando se acercaba a la tarima de Paloma Valencia y Álvaro Uribe: “Tenía audífonos, tusi; a Miguel Uribe lo mataron así”

Política

Acemi alerta que nuevo decreto del Gobierno nacional sobre las EPS podría agravar la crisis del sistema de salud

Política

Petro vuelve a arremeter contra el registrador por el código fuente del ‘software’ de las elecciones y llama al pueblo a movilizarse

Pensiones y cesantías

Cómo sacar el certificado de pensión de Colpensiones 2026: este es el link oficial

Consumo inteligente

¿Qué documentos necesita para realizar el cambio de fondo de pensiones?

Consumo inteligente

Pilar Solidario: en qué consiste el programa del gobierno y cómo aplicar

JAIME DUSSÁNPresidente de Colpensiones
Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. Foto: Cortesía Colpensiones-API / GUILLERMO TORRES-SEMANA

Sin embargo, sostuvo que los fondos no han transferido los recursos correspondientes a esos afiliados, pese a que —según indicó— así lo ordena la legislación vigente. Por ello, explicó, se fijó un plazo para que se realicen los giros.

Petro anunció, además, una invitación formal a la banca privada para abrir un espacio de diálogo y despejar “cualquier confusión provocada por la prensa o por los gremios en elecciones”.

Asofondos reaccionó tras decreto para girar 25 billones de las AFP a Colpensiones: “Agrava la sostenibilidad de la reforma”
Las declaraciones de Petro en Bucaramanga sobre la reelección y la reforma pensional.
Las declaraciones de Petro en Bucaramanga sobre la reelección y la reforma pensional. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Presidencia)

En esa conversación, dijo, se abordarán los plazos y las modalidades en que deben devolverse los ahorros de quienes ya se trasladaron y de los próximos cotizantes que, hasta el 16 de julio, fecha fijada por la Corte Constitucional, decidan cambiar de régimen en el marco de la transición.

El mandatario reconoció que pueden existir problemas de liquidez de corto plazo en los fondos privados y planteó que precisamente el diálogo buscará acordar cronogramas y mecanismos de pago que eviten choques financieros innecesarios en el sistema.

Petro se despacha contra Anif. Diversas interpretaciones sobre traslado de ahorros pensionales encienden la polémica
El Banco de la República explicó su comunicaciión a la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.
El Banco de la República explicó su comunicaciión a la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Foto: Semana

En el mismo mensaje, Petro amplió la agenda de discusión con el sector financiero sobre el papel que este deberá cumplir en la emergencia económica decretada para la zona afectada por la crisis climática.

Allí defendió los nuevos tributos al sistema financiero, a grandes empresas de generación hídrica y al sector de hidrocarburos, al señalar que no son medidas arbitrarias, sino herramientas previstas en los estados de excepción y en la ley de desastres para atender a las víctimas y reactivar la economía.

Las autoridades locales adelantan labores de verificación en los sectores impactados.
Las autoridades locales adelantan labores de verificación en los sectores impactados. Foto: Cortesía

Según el presidente, la banca puede convertirse en aliada de un plan de crédito que impulse la recuperación productiva y ambiental del territorio afectado.

Más de Política

Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se debe marcar la casilla del partido o coalición de preferencia y el número de la lista que ocupa cada candidato.

Elecciones en Colombia 2026: guía para saber cómo votar por Senado y Cámara el domingo 8 de marzo

En Colombia, cada jornada electoral es una coreografía milimétrica que se despliega en más de 126.000 mesas de votación y más de 3.500 comisiones escrutadoras.

Del papel al QR: así se modernizó la vigilancia de los votos para las elecciones de 2026

Entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti anuncia cuándo inicia la Ley Seca por las elecciones del 8 de marzo: estos son los horarios

El presidente Gustavo Petro desde la Plaza de Bolívar, este jueves 26 de febrero.

Así justifica el presidente Petro la crisis en la salud: “A las EPS las volvieron cajas del paramilitarismo”

Paula Moreno es la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del movimiento de Juan Daniel Oviedo.

Paula Moreno, cabeza de la Lista Oviedo: “Hay que confiar en gente nueva para que el Congreso tenga una renovación”

La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, en el acto de campaña adelantado en Honda (Tolima) y en el que fue detenida una mujer armada en medio del público

Se conocen detalles de la mujer armada detenida cuando se acercaba a la tarima de Paloma Valencia y Álvaro Uribe: “Tenía audífonos, tusi; a Miguel Uribe lo mataron así”

Ana María VesgaPresidenta de Acemi

Acemi alerta que nuevo decreto del Gobierno nacional sobre las EPS podría agravar la crisis del sistema de salud

Hernán Penagos y Gustavo Petro

Petro vuelve a arremeter contra el registrador por el código fuente del ‘software’ de las elecciones y llama al pueblo a movilizarse

Andrés Vázquez, candidato el Senado que estaba desaparecido.

Apareció el candidato Andrés Vásquez tras ser plagiado por hombres armados en Pelaya, Cesar: se conocieron detalles de lo que le pasó

Noticias Destacadas