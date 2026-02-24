Reforma pensional

Proyecto de decreto permitiría trasladar billonaria suma a Colpensiones que debería ahorrarse en fondo que administrará BanRepública

La alerta fue encendida por el presidente de Asofondos, Andrés Velasco.

Redacción Economía
24 de febrero de 2026, 10:56 p. m.
Pensiones
Pensiones Foto: Getty Images/iStockphoto

El Ministerio de Trabajo publicó un proyecto de decreto para trasladarle a Colpensiones más de 25 billones de pesos de cuentas de ahorro individual, administrados por las AFPs, de trabajadores que se acogieron a la ventana de oportunidad de traslado, según lo ha permitido el artículo 76 de la reforma pensional o Ley 2381 de 2024.

Este artículo que fue exceptuado de la suspensión de la reforma por la Corte Constitucional dice claramente, que esos recursos deben ser ahorrados y trasladados solo a la edad de pensión, al fondo de ahorro del Banco de la República.

Trasladar esos recursos a Colpensiones es, en la práctica, liberar recursos presupuestales por el mismo monto que el gobierno podrá utilizar para otros fines.

Noticia en desarrollo...

