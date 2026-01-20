Conjuez que definirá la reforma pensional pide más tiempo para estudiar auto que suspendió la ley

El conjuez Pablo Márquez, quien tiene sobre sus hombros la responsabilidad de definir el futuro de la reforma pensional, pidió más tiempo para estudiar el auto que suspendió temporalmente esa ley y la devolvió al Congreso para subsanar los vicios de trámite, demandados por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.

Por medio de un documento dirigido a la secretaria general de la Corte, Andrea Liliana Romero, Márquez solicitó las copias de las aclaraciones de voto de Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de ese alto tribunal, y de José Fernando Reyes Cuartas, quien fue magistrado hasta el pasado mes de septiembre, sobre el auto A841/25.

En esa decisión se suspendió la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, hasta el día en que la Sala Plena decida de manera definitiva sobre su constitucionalidad, y además se dejó abierta la posibilidad de que el Congreso fije un nuevo término para su puesta en marcha.

No obstante, el conjuez Márquez también le pidió a la secretaria general de la Corte Constitucional que le indique el estado actual de las solicitudes de aclaración presentadas por la ciudadanía, respecto del mismo auto que ordenó devolver la reforma al Congreso de la República para su corrección.

Las solicitudes de Pablo Márquez llegaron acompañadas de una petición de prórroga: “En caso de que estos documentos del numeral 1 ya estén o, una vez estén radicados y disponibles, me concedan cinco (5) días adicionales desde su remisión para estudiarlos con detenimiento, previo a la citación a la Sala Plena en la que se discutirá el expediente”.

Con esta petición del conjuez Pablo Márquez se inicia el camino para que se reanude la discusión de la reforma pensional, que quedó congelada después de que la Sala Plena registrara un empate técnico de 4-4 sobre la viabilidad de esa ley.

Ahora el conjuez tendrá que definir si la reforma pensional supera el examen de constitucionalidad, se cae por supuestos vicios de trámite o regresa nuevamente al Congreso para que se corrijan los errores que quedaron en la primera subsanación en la Cámara de Representantes.

Esa subsanación se llevó a cabo con el comunicado de la Corte sobre la decisión; sin embargo, cuando se expidió el auto con la decisión de fondo, quedaron en vilo los términos estipulados para volver a corregir la reforma.