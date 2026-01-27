Nación

Recusación tiene en jaque a magistrado clave para debatir la emergencia económica en medio de serias diferencias en la Corte

SEMANA conoció detalles inéditos de lo que ocurre al interior del alto tribunal mientras se analiza la declaratoria hecha por el presidente Petro.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 4:21 p. m.
La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Corte Constitucional

La emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro generó profundas diferencias al interior de la Corte Constitucional entre algunos magistrados que analizan la declaratoria que pasa por su control de constitucionalidad en el despacho de Carlos Camargo.

Todo habría iniciado después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal, radicó la primera solicitud para suspender provisionalmente el decreto con el que el Gobierno pretende recaudar 11 billones de pesos en impuestos a bebidas alcohólicas, cigarrillos, apuestas en línea, entre otros conceptos.

Dos magistrados de la Corte Constitucional pidieron suspender decretos de la emergencia económica de Petro

Días después, el presidente de la Corte se declaró impedido para discutir el futuro de la emergencia económica, después de que dio una entrevista en la que se refirió al tema en términos jurídicos sobre la constitucionalidad de dicha declaratoria.

Esos primeros movimientos de Ibáñez Najar no habrían caído bien para algunos magistrados de la Sala Plena, teniendo en cuenta que el ponente en ese caso es el magistrado Carlos Camargo, quien presentó su postura casi una semana después de la petición que hizo el presidente de la corporación sobre la iniciativa.

Bogotá

Con poderoso fármaco de uso veterinario habría drogado y robado a joven de 18 años en inmediaciones de la zona T: esta es la historia

Cali

Accidente en la vía a Popayán - Cali deja varios muertos y heridos: estas serían las causas

Nación

Investigan campañas de desinformación que rodean contratos estratégicos de inteligencia y defensa del Estado

Barranquilla

Máxima alerta: desabastecimiento en banco de sangre ‘ad portas’ del Carnaval de Barranquilla

Nación

“Falsa motivación”: duro reclamo a Luz Adriana Camargo por resolución que afectó investigación relacionada con el caso Uribe

Gente

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

Vehículos

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles, 28 de enero

Política

Petro vuelve a amenazar con la “hora del poder constituyente” ante solicitud del Consejo Gremial de tumbar Decreto de Emergencia

Nación

Presidencia vuelve a recusar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que no participe en el debate de la reforma pensional

Nación

Consejo Gremial pide hundir la emergencia económica de Petro; esta es la solicitud que llegó a la Corte

jorge enrique ibáñez najarPresidente de la Corte Constitucional
Jorge Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La ponencia de Camargo terminó pidiendo que se suspenda de manera provisional la emergencia económica mientras se toma una decisión de fondo, al advertir que mantener vigente el decreto podría generar “efectos irreversibles” para el Estado colombiano.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Cortés se sumó a las peticiones de suspender la declaratoria, al tener en cuenta que su despacho analiza los decretos que salen a partir de la declaratoria que decretó el Ejecutivo para atender la emergencia, entre ellos, expedir disposiciones tributarias.

Magistrados Carlos Camargo y Juan Carlos Cortés
Los magistrados Juan Carlos Cortés y Carlos Camargo de la Corte Constitucional. Foto: Semana

Ahora en los despachos de Camargo, Cortes y de otros magistrados como Paola Meneses, quien suena para ser la próxima presidente de la Corte, y Vladímir Fernández, quien fue el secretario jurídico de Petro, estudian de fondo la recusación que podría apartar a Jorge Enrique Ibáñez del debate para suspender la emergencia económica.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia, al mando de Augusto Ocampo, recusó al presidente de ese alto tribunal después de la entrevista que dio en medios refiriéndose a las posibilidades de que la Corte pueda decretar la suspensión provisional del decreto.

La Sala Plena se prepara en los próximos días para discutir y definir el futuro de las recusaciones que llegaron contra varios magistrados, pero la división es latente en las fuerzas que tratan de definir si suspende la emergencia mientras se estudia o sigue vigente para que el Gobierno pueda recaudar por medio de impuestos hasta que la Corte se pronuncie.

Más de Nación

Compañero del edil de Usaquén fue drogado y robado

Con poderoso fármaco de uso veterinario habría drogado y robado a joven de 18 años en inmediaciones de la zona T: esta es la historia

Grave accidente en la vía Panamericana.

Accidente en la vía a Popayán-Cali deja varios muertos y heridos: estas serían las causas

La Fiscalía anuncia que inicia investigación por denuncia de chuzadas en la Corte Constitucional.

Investigan campañas de desinformación que rodean contratos estratégicos de inteligencia y defensa del Estado

Banco de Sangre de la Cruz Roja en Cali.

Máxima alerta: desabastecimiento en banco de sangre ‘ad portas’ del Carnaval de Barranquilla

La gestión de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo ha sido duramente cuestionada en casos importantes, como el juicio a Nicolás Petro y el saqueo a la UNGRD.

“Falsa motivación”: duro reclamo a Luz Adriana Camargo por resolución que afectó investigación relacionada con el caso Uribe

Centro Histórico de Cartagena, Bolívar.

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Recusación tiene en jaque a magistrado clave para debatir la emergencia económica en medio de serias diferencias en la Corte

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles, 28 de enero

Invierno. Llluvias.

Ideam advierte “concentración de humedad” y “lluvias de mayor intensidad” este martes, 27 de enero: así estará el clima

Droga decomisada por la Armada Nacional.

Así fue la operación con la que decomisaron dos toneladas de cocaína en un buque que iba a España: lo interceptaron en Santa Marta

Noticias Destacadas