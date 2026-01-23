Política

Gobernador de Antioquia pide a la Corte Constitucional suspender de inmediato el decreto de emergencia económica

Rendón sostiene que la solicitud busca evitar que se adopten medidas con efectos permanentes.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

24 de enero de 2026, 12:07 a. m.
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó formalmente a la Corte Constitucional la suspensión inmediata del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.

En su escrito, el mandatario departamental cuestiona la decisión del Gobierno Nacional de acudir a un estado de excepción en un contexto marcado por el rechazo del Congreso a la ley de financiamiento y advierte que las medidas derivadas del decreto podrían generar efectos irreversibles, especialmente en materia tributaria, antes de que la Corte adopte una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.

Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, se declaró impedido para estudiar la emergencia económica

Por esta razón, Rendón pide que se aplique de manera excepcional la figura de la excepción de inconstitucionalidad como medida cautelar, con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto mientras se adelanta el control abstracto de constitucionalidad.

En el documento, la Gobernación de Antioquia sostiene que el Decreto 1390 presenta una “incompatibilidad abierta y flagrante” con varios artículos de la Constitución Política, entre ellos los artículos 1, 113, 150, 215 y 338, que, según el escrito, estarían siendo desconocidos por la norma.

