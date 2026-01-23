Gobernador de Antioquia pide a la Corte Constitucional suspender de inmediato el decreto de emergencia económica

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó formalmente a la Corte Constitucional la suspensión inmediata del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.

En su escrito, el mandatario departamental cuestiona la decisión del Gobierno Nacional de acudir a un estado de excepción en un contexto marcado por el rechazo del Congreso a la ley de financiamiento y advierte que las medidas derivadas del decreto podrían generar efectos irreversibles, especialmente en materia tributaria, antes de que la Corte adopte una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.

Por esta razón, Rendón pide que se aplique de manera excepcional la figura de la excepción de inconstitucionalidad como medida cautelar, con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto mientras se adelanta el control abstracto de constitucionalidad.

En el documento, la Gobernación de Antioquia sostiene que el Decreto 1390 presenta una “incompatibilidad abierta y flagrante” con varios artículos de la Constitución Política, entre ellos los artículos 1, 113, 150, 215 y 338, que, según el escrito, estarían siendo desconocidos por la norma.

El escrito advierte que el decreto genera daños inmediatos, ya que faculta al Gobierno para expedir normas con fuerza de ley, decisiones que —según el gobernador— podrían producir consecuencias irreversibles y que no podrían ser corregidas.

“La excepción de inconstitucionalidad actúa de forma cautelar para evitar efectos irreversibles o abiertamente inconstitucionales de una norma objeto de control constitucional”, se lee en uno de los apartes del documento radicado ante el alto tribunal.

Rendón sostiene que la solicitud busca evitar que, mientras se adelanta la revisión constitucional del decreto, se adopten medidas con efectos permanentes sobre el orden jurídico, en particular aquellas relacionadas con decisiones de carácter legislativo y posibles recaudos fiscales.

El Decreto 1390 de 2025 fue expedido por el Gobierno Nacional el 22 de diciembre y declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, decisión que actualmente es objeto de revisión por la Corte Constitucional.

Sin embargo, la decisión de declarar la emergencia económica ha generado cuestionamientos desde distintos sectores. Además de la solicitud del gobernador de Antioquia, gremios como Fenalco han remitido comunicaciones a la Corte Constitucional en las que piden revisar la legalidad del decreto y cuestionan que las razones expuestas por el Gobierno cumplan los requisitos establecidos por la Constitución para activar un estado de excepción.