Contraloría asume el caso de Andrés Julián Rendón por presunto detrimento de $26.186 millones en las ciclorrutas

El expediente indaga por presuntas debilidades en la etapa precontractual y en la ejecución de contrato.

Danna Valeria Figueroa Rueda

7 de enero de 2026, 12:14 a. m.
En el expediente figuran otras personas y entidades señaladas como presuntos responsables fiscales.
En el expediente figuran otras personas y entidades señaladas como presuntos responsables fiscales.

La Contraloría General de la República tomó el poder preferente y la intervención funcional excepcional sobre el proceso fiscal que involucra al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por presuntas irregularidades en la construcción de ciclorrutas en el oriente del departamento.

El ente nacional argumentó riesgos de imparcialidad en la Contraloría Departamental para tramitar el expediente, identificado como Proceso de Responsabilidad Fiscal.

El monto del presunto detrimento patrimonial que figura en el expediente asciende a $ 26.186.600.440, recursos que, según la investigación, habrían sido girados a contratistas por obras que nunca entraron en operación. El caso tiene origen en contratos suscritos cuando Rendón fue alcalde de Rionegro (2016-2019).

¿Por qué la Contraloría Nacional intervino?

La resolución firmada por el contralor general, Carlos Hernán Becerra, señala riesgos concretos para la imparcialidad del trámite en Antioquia.

