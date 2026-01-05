Medellín

Cortes de agua en Medellín y el Valle de Aburrá: EPM anuncia los sectores afectados del 6 al 12 de enero

Las interrupciones podrán durar hasta siete horas.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 12:22 a. m.
Cortes de agua en Medellín.
Cortes de agua en Medellín. Foto: Semana.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció un nuevo corte masivo de agua en la capital de Antioquia y algunos municipios del Valle de Aburrá para la semana del 6 al 12 de enero de 2026.

Cortes de agua

  • Barrio/Sector

Distrito Medellín: El Triunfo (San Cristóbal); El Progreso No. 2; Mirador Del Doce; Picachito; Picacho. Municipio Bello: Paris.

Dirección

Municipio Bello: De Calle 20F hasta Calle 27 entre Carrera 77 y Carrera 83; De Calle 20F hasta Calle 20B entre Carrera 77 y Carrera 78. Distrito Medellín: De Calle 107 hasta Calle 97 entre Carrera 85 y Carrera 87

Fecha y hora de inicio

2026-01-06 22:00

Fecha y hora aproximada de restablecimiento

2026-01-07 04:00

Tiempo aproximado: 6 horas

Cortes de agua en Medellín.
Cortes de agua en Medellín. Foto: 1: Getty. 2: Alcaldía de Medellín.
  • Barrio/Sector

Distrito Medellín: Aures No. 2.

Dirección

De Calle 79BB hasta Calle 87 entre Carrera 96 y Carrera 98

Fecha y hora de inicio

2026-01-08 13:00

Fecha y hora aproximada de restablecimiento

2026-01-08 17:00

Tiempo aproximado: 4 horas

  • Barrio/Sector

Distrito Medellín: El Triunfo (San Cristóbal); El Progreso No. 2; Mirador Del Doce; Picachito; Picacho. Municipio Bello: Paris.

Dirección

Municipio Bello: De Calle 20F hasta Calle 27 entre Carrera 77 y Carrera 83; De Calle 20F hasta Calle 20B entre Carrera 77 y Carrera 78. Distrito Medellín: De Calle 107 hasta Calle 97 entre Carrera 85 y Carrera 87

Fecha y hora de inicio

2026-01-07 22:00

Fecha y hora aproximada de restablecimiento

2026-01-08 04:00

Tiempo aproximado: 6 horas

  • Barrio/Sector

Distrito Medellín: San German; Los Colores; Suramericana; Carlos E. Restrepo; Unidad Deportiva Atanasio Girard; Cuarta Brigada; Cerro El Volador; Estadio; Calasanz; Universidad Nacional.

Dirección

De Carrera 63 hasta Carrera 70 entre Calle 48 y Calle 59A; De Carrera 70 hasta Carrera 80 entre Calle 48 y Calle 65; De Calle 48A hasta Calle 50 entre Carrera 80 y Carrera 82; De Calle 50 hasta Calle 53 entre Carrera 77C y Carrera 80; De Calle 48 hasta Calle 65 entre Carrera 70 y Carrera 74; De Carrera 74 hasta Carrera 77 entre Calle 50 y Calle 60; De Calle 60 hasta Calle 65 entre Carrera 74 y Carrera 79; De Carrera 77A hasta Carrera 72 entre Calle 65 y Calle 75; De Carrera 67 hasta Carrera 72 entre Calle 73 y Calle 78B; De Calle 78 entre Carrera 67 y Carrera 66; De Carrera 67 hasta Carrera 70 entre Calle 79 y Calle 81; De Calle 81 hasta Calle 84 entre Carrera 67B y Carrera 70

Fecha y hora de inicio

2026-01-07 21:00

Fecha y hora aproximada de restablecimiento

2026-01-08 04:00

Tiempo aproximado: 7 horas

  • Barrio/Sector

Distrito Medellín: Universidad Nacional; Cerro El Volador; Progreso; Alfonso Lopez; Francisco Antonio Zea; Liceo Universidad De Antioquia; San German; Córdoba; Bosques De San Pablo; Terminal De Transporte; Cementerio Universal; Facultad De Minas Univ. Nacional; Everfit; Caribe.

Dirección

De Carrera 64 hasta Carrera 65 entre Calle 58 y Calle 88; De Calle 85A hasta Calle 91C entre Carrera 65 y Carrera 70A; De Carrera 65 hasta Carrera 69B entre Calle 92 y Calle 92F

Fecha y hora de inicio

2026-01-07 21:00

Fecha y hora aproximada de restablecimiento

2026-01-08 04:00

Tiempo aproximado: 7 horas

  • Barrio/Sector

Municipio de Bello: Paccelly, Los Alpes, El Ducado, La Aldea, Área Sin Dllo Com 04 Bello.

Dirección

Municipio de Bello: CR 57B a CR 59 entre CL 74 a CL 81, CR 58 a CR 60 entre CL 71 a CL 74

Fecha y hora de inicio

2026-01-07 13:00

Fecha y hora aproximada de restablecimiento

2026-01-07 22:00

Tiempo aproximado: 9 horas

  • Barrio/Sector

Distrito Medellín: El Triunfo (San Cristóbal); El Progreso No. 2; Mirador Del Doce; Picachito; Picacho. Municipio Bello: Paris.

Dirección

Municipio Bello: De Calle 20F hasta Calle 27 entre Carrera 77 y Carrera 83; De Calle 20F hasta Calle 20B entre Carrera 77 y Carrera 78. Distrito Medellín: De Calle 107 hasta Calle 97 entre Carrera 85 y Carrera 87

Fecha y hora de inicio

2026-01-12 22:00

Fecha y hora aproximada de restablecimiento

2026-01-13 04:00

Tiempo aproximado: 6 horas

  • Barrio/Sector

Distrito Medellín: El Triunfo (San Cristóbal); El Progreso No. 2; Mirador Del Doce; Picachito; Picacho. Municipio Bello: Paris.

Dirección

Municipio Bello: De Calle 20F hasta Calle 27 entre Carrera 77 y Carrera 83; De Calle 20F hasta Calle 20B entre Carrera 77 y Carrera 78. Distrito Medellín: De Calle 107 hasta Calle 97 entre Carrera 85 y Carrera 87

Fecha y hora de inicio

2026-01-11 22:00

Fecha y hora aproximada de restablecimiento

2026-01-12 04:00

Tiempo aproximado: 6 horas

  • Barrio/Sector

Distrito Medellín: El Triunfo (San Cristóbal); El Progreso No. 2; Mirador Del Doce; Picachito; Picacho. Municipio Bello: Paris.

Dirección

Municipio Bello: De Calle 20F hasta Calle 27 entre Carrera 77 y Carrera 83; De Calle 20F hasta Calle 20B entre Carrera 77 y Carrera 78. Distrito Medellín: De Calle 107 hasta Calle 97 entre Carrera 85 y Carrera 87

Fecha y hora de inicio

2026-01-10 22:00

Fecha y hora aproximada de restablecimiento

2026-01-11 04:00

Tiempo aproximado: 6 horas

  • Barrio/Sector

Distrito Medellín: El Triunfo (San Cristóbal); El Progreso No. 2; Mirador Del Doce; Picachito; Picacho. Municipio Bello: Paris.

Dirección

Municipio Bello: De Calle 20F hasta Calle 27 entre Carrera 77 y Carrera 83; De Calle 20F hasta Calle 20B entre Carrera 77 y Carrera 78. Distrito Medellín: De Calle 107 hasta Calle 97 entre Carrera 85 y Carrera 87

Fecha y hora de inicio

2026-01-09 22:00

Fecha y hora aproximada de restablecimiento

2026-01-10 04:00

Tiempo aproximado: 6 horas

  • Barrio/Sector

Distrito Medellín: El Triunfo (San Cristóbal); El Progreso No. 2; Mirador Del Doce; Picachito; Picacho. Municipio Bello: Paris.

Dirección

Municipio Bello: De Calle 20F hasta Calle 27 entre Carrera 77 y Carrera 83; De Calle 20F hasta Calle 20B entre Carrera 77 y Carrera 78. Distrito Medellín: De Calle 107 hasta Calle 97 entre Carrera 85 y Carrera 87

Fecha y hora de inicio

2026-01-08 22:00

Fecha y hora aproximada de restablecimiento

2026-01-09 04:00

Tiempo aproximado: 6 horas

