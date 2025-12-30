Confidenciales

Presidente del Concejo de Medellín interpondrá incidente de desacato contra Daniel Quintero por saltarse fallo de juzgado que lo obliga a retractarse

Un juez ordenó al exalcalde retractarse por afirmaciones hechas contra el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 7:21 p. m.
Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín; y Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín; y Daniel Quintero, precandidato presidencial. Foto: Suministrado a SEMANA/Semana.

Un juez de Medellín respaldó la tutela interpuesta por el presidente del Concejo de la ciudad, Sebastián López, para defender su honra y buen nombre y ordenó al exalcalde Daniel Quintero retractarse públicamente por afirmaciones difundidas en redes sociales que, según el despacho, no corresponden a hechos verificables.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, que concluyó que las publicaciones realizadas por Quintero el 26 de noviembre vulneraron los derechos del concejal, al atribuirle supuestas actuaciones irregulares sin sustento probatorio.

En el fallo, fechado el 18 de diciembre de 2025, el juez ordenó que el exmandatario local rectifique sus declaraciones en un plazo máximo de cinco días contados a partir de la notificación.

Sebastián López, presidente del concejo de Medellín, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.
Sebastián López, presidente del concejo de Medellín, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Foto: A.P.I. / SEMANA

La sentencia establece que la retractación debe hacerse de manera “personal, pública y explícita”, bajo las mismas condiciones de difusión del mensaje original, es decir, a través de las cuentas de Instagram, TikTok, Facebook y X del exalcalde. El despacho precisó que las afirmaciones cuestionadas constituyen juicios de valor y opiniones personales, y no hechos ciertos y definitivos.

Pese a la orden judicial, López aseguró que Quintero no se retractó dentro del plazo fijado. En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente del Concejo sostuvo que el exalcalde decidió “desacatar una orden judicial”, por lo que anunció la interposición de un incidente de desacato.

Noticias Destacadas