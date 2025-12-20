Daniel Quintero pierde batalla jurídica y le ordenan rectificar acusaciones contra el presidente del Concejo de Medellín

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero sufrió un nuevo revés y tendrá que retractarse por las declaraciones que ha hecho en contra de un integrante del Centro Democrático.

Quintero ha sostenido una pelea política con el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, que ha escalado en las últimas semanas y que terminó en los estrados judiciales.

Por esa razón, un juez ordenó a Quintero retractarse de las afirmaciones que ha hecho contra López y en la tutela queda claro que el exalcalde de Medellín no tiene sustento de lo que ha dicho en contra del integrante del uribismo.

Según Quintero, López ha usado la Procuraduría de Antioquia para atacarlo, pero no logró demostrar lo dicho públicamente.

El fallo de tutela asegura que las afirmaciones de Daniel Quintero “excedieron los límites constitucionales de la libertad de expresión al atribuir al accionante conductas específicas sin respaldo fáctico y con potencial lesivo para su reputación, lo cual configura una vulneración de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del señor Sebastián López Valencia”, dice el documento.

El juez decidió “conceder el amparo de los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre invocados por el señor Sebastián López Valencia en contra del exalcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle” al considerar que podría estarse presentando una vulneración sobre los derechos del concejal.

En el documento queda claro que Quintero, quien asegura que se inscribirá como candidato presidencial en enero de 2026, debe retractarse de inmediato.

“Ordenar al señor Daniel Quintero Calle que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia, rectifique sus afirmaciones del 26 de noviembre de 2026 realizadas a través de sus redes sociales, mediante una publicación personal, pública y explícita”.

El fallo de tutela asegura que la retractación de Quintero debe incluir la evidencia de que no cuenta con fundamentos para hacer las afirmaciones que ha hecho contra el presidente del Concejo de Medellín.

“Sostuvo [Daniel Quintero] que su respuesta fue motivada y que sus expresiones no constituyeron la atribución literal de un hecho ni la afirmación de un acontecimiento verificable, sino un juicio político y ético derivado, según afirma, de repetidas acusaciones públicas que el accionante habría hecho en su contra”, explica el documento.

La retractación de Quintero deberá hacerse en los mismos términos que hizo las acusaciones, por lo que deberá acudir a todas sus redes sociales para hacer las claridades ordenadas por el juez.