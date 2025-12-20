Política

Daniel Quintero pierde batalla jurídica y le ordenan rectificar acusaciones contra el presidente del Concejo de Medellín

El exalcalde deberá corregir todo lo que ha dicho sobre el integrante del Centro Democrático.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 3:38 p. m.
Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.
Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Foto: Suministrado a SEMANA/Semana.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero sufrió un nuevo revés y tendrá que retractarse por las declaraciones que ha hecho en contra de un integrante del Centro Democrático.

Quintero ha sostenido una pelea política con el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, que ha escalado en las últimas semanas y que terminó en los estrados judiciales.

Por esa razón, un juez ordenó a Quintero retractarse de las afirmaciones que ha hecho contra López y en la tutela queda claro que el exalcalde de Medellín no tiene sustento de lo que ha dicho en contra del integrante del uribismo.

Según Quintero, López ha usado la Procuraduría de Antioquia para atacarlo, pero no logró demostrar lo dicho públicamente.

Política

Paloma Valencia tiene claro por quién votaría en una hipotética segunda vuelta presidencial en 2026: “Sin duda alguna”

Política

Gráfica revela detalles de la victoria de Paloma Valencia en el Centro Democrático; siempre estuvo arriba en el resultado

Política

“Pienso entrar en la consulta”: Paloma Valencia destapa sus cartas para las elecciones de 2026. Niega que vaya a ser fórmula vicepresidencial y advierte que puede dar la sorpresa en las urnas

Política

¿Feria decembrina en el Ministerio del Interior? Denuncian proceso exprés para entregar 77.000 millones de pesos a líderes afines al Gobierno Petro

Política

“Fue indignante que el Centro Democrático hubiera expulsado al papá de Miguel. No tuvieron compasión”: María Claudia Tarazona

Política

El cardenal de Colombia habló de 2026 y pidió a los colombianos “respetar el resultado de las elecciones”, se refirió a los populismos y reveló sus preocupaciones

Política

“Quien liberó a Uribe es la misma persona que encarceló a Ricardo Bonilla”: Petro cuestiona al Centro Democrático por el caso UNGRD

Política

Miguel Polo Polo cuestionó si hay “apropiación cultural” en la candidatura de Daniel Quintero como indígena

Política

Daniel Quintero recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia para aspirar a la Presidencia: ¿se enciende un nuevo debate jurídico?

Política

El exalcalde Daniel Quintero habla de su futuro político en el 2026: ¿una candidatura presidencial o aspiración al Senado?

Daniel Quintero recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia para aspirar a la Presidencia: ¿se enciende un nuevo debate jurídico?

El fallo de tutela asegura que las afirmaciones de Daniel Quintero “excedieron los límites constitucionales de la libertad de expresión al atribuir al accionante conductas específicas sin respaldo fáctico y con potencial lesivo para su reputación, lo cual configura una vulneración de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del señor Sebastián López Valencia”, dice el documento.

El juez decidió “conceder el amparo de los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre invocados por el señor Sebastián López Valencia en contra del exalcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle” al considerar que podría estarse presentando una vulneración sobre los derechos del concejal.

Daniel Quintero denunció a Sebastián López, concejal del Centro Democrático en Medellín

En el documento queda claro que Quintero, quien asegura que se inscribirá como candidato presidencial en enero de 2026, debe retractarse de inmediato.

“Ordenar al señor Daniel Quintero Calle que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia, rectifique sus afirmaciones del 26 de noviembre de 2026 realizadas a través de sus redes sociales, mediante una publicación personal, pública y explícita”.

El fallo de tutela asegura que la retractación de Quintero debe incluir la evidencia de que no cuenta con fundamentos para hacer las afirmaciones que ha hecho contra el presidente del Concejo de Medellín.

“Sostuvo [Daniel Quintero] que su respuesta fue motivada y que sus expresiones no constituyeron la atribución literal de un hecho ni la afirmación de un acontecimiento verificable, sino un juicio político y ético derivado, según afirma, de repetidas acusaciones públicas que el accionante habría hecho en su contra”, explica el documento.

La retractación de Quintero deberá hacerse en los mismos términos que hizo las acusaciones, por lo que deberá acudir a todas sus redes sociales para hacer las claridades ordenadas por el juez.

Mas de Política

Paloma Valencia.

Paloma Valencia tiene claro por quién votaría en una hipotética segunda vuelta presidencial en 2026: “Sin duda alguna”

Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín; y Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Daniel Quintero pierde batalla jurídica y le ordenan rectificar acusaciones contra el presidente del Concejo de Medellín

María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia

Gráfica revela detalles de la victoria de Paloma Valencia en el Centro Democrático; siempre estuvo arriba en el resultado

2267

“Pienso entrar en la consulta”: Paloma Valencia destapa sus cartas para las elecciones de 2026. Niega que vaya a ser fórmula vicepresidencial y advierte que puede dar la sorpresa en las urnas

ed 2267

¿Feria decembrina en el Ministerio del Interior? Denuncian proceso exprés para entregar 77.000 millones de pesos a líderes afines al Gobierno Petro

“Volvimos a ese pasado cuando estos grupos guerrilleros tienen el control sobre el territorio. Estamos viendo a un Gobierno corrupto y complaciente con el crimen”.

“Fue indignante que el Centro Democrático hubiera expulsado al papá de Miguel. No tuvieron compasión”: María Claudia Tarazona

El cardenal colombiano Luis José Rueda analizó lo que será un 2026 con elecciones y la salida del poder de Gustavo Petro.

El cardenal de Colombia habló de 2026 y pidió a los colombianos “respetar el resultado de las elecciones”, se refirió a los populismos y reveló sus preocupaciones

Aura Rosero fue la encargada de dictar la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario para Bonilla y Velasco.

“Quien liberó a Uribe es la misma persona que encarceló a Ricardo Bonilla”: Petro cuestiona al Centro Democrático por el caso UNGRD

El presidente Gustavo Petro encendió la polémica en el más reciente consejo de ministros que se llevó a cabo el miércoles 10 de diciembre.

Gustavo Petro pidió uno de sus exministros capturados por grave escándalo de corrupción dictar clases en la cárcel

El presidente Gustavo Petro encendió las redes sociales por una bata médica que usó para un evento público.

Gustavo Petro se puso una bata para un evento, pero la comunidad de médicos le pasó fuerte factura: “No es un disfraz”

Noticias Destacadas